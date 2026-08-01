gajdos lászlószentendrevízhiány
Belföld

Gajdos László: Fokozatosan áll helyre a vízszolgáltatás Szentendrén, de marad a harmadfokú korlátozás

gajdos lászló szentendre vízhiány
Farkas Norbert / 24.hu
Vízhiány miatt kirendelt lajtos kocsi
admin Birkás Péter
2026. 08. 01. 15:44
gajdos lászló szentendre vízhiány
Farkas Norbert / 24.hu
Vízhiány miatt kirendelt lajtos kocsi
Szombat reggelre érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, Gajdos László köszönetet mondott a helyieknek.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter augusztus 1-én egy Facebook-bejegyzésben mondott köszönetet a szentendreieknek, amiért eleget tettek annak a kérésnek, hogy kezdjenek önkéntes víztakarékosságba.

Gajdos posztja szerint a reggeli adatok már egyértelműen mutatják a fogyasztás visszaesését, ugyanakkor hozzátette, hogy a hálózat légtelenítése időigényes folyamat, így a normális vízellátás csak fokozatosan tud visszaállni a településen.

Az érintett városrészekben kilenc állandó ivóvíz-vételezési pontot alakítottak ki, amelyek készleteit folyamatosan ellenőrzik és utántöltik, emellett mozgó lajtkocsik is segítik az ellátást. A bejegyzésben Gajdos megköszönte a Fővárosi Vízműveknek és az ÉRV Zrt.-nek, hogy több száz köbméter ivóvíz átadásával támogatták a területileg illetékes DMRV-t a rendkívüli helyzet kezelésében.

Továbbra is III. fokú vízhasználati korlátozás van érvényben, és az időjárási előrejelzések alapján a következő két hétben nem várható érdemi, a helyzetet javító csapadék. A szentendrei, különösen a Pismány városrészt érintő korlátozásokat az tette szükségessé, hogy az alacsony dunai vízállás miatt a kutakból a megszokottnál harminc százalékkal kevesebb ivóvizet tudnak kitermelni.

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A szentendrei vízhiánnyal kapcsolatban július 31-én délelőtt Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a vízrendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül a településen. A kormányfő akkor közölte, hogy a honvédség két tartálykocsival és hétezer zacskózott vízzel segíti a helyzet rendeződését. Az alacsony vízállás országos szinten is súlyos problémákat okoz: a Duna rekordalacsony szintje miatt 44 év után először már a hétvégén leállhat a Paksi Atomerőmű.

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Több rendkívüli bejelentést is tett a miniszterelnök: többek közt azt is, hogy a kormány átírja az áramkorlátozások rendjét.
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