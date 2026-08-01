nemzeti kibervédelmi intézetsemmelweis egyetemmegrendelésszámátverés
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Veszélyes átverés terjed: ha ez a szám szerepel az e-mail tárgyában, ne nyissa meg

Techa Tungateja / Getty Images
Átverős email illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 08. 01. 09:17
Techa Tungateja / Getty Images
Átverős email illusztráció.

Több ezer hamisított, vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek július 30-án a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve. Az e-mailek feladójaként valótlanul a „Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda” megnevezést tüntették fel. És bár az üzenetek látszólag az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu- ról érkeztek, az egyetem hálózatában ilyen e-mail cím nincs.

A levél tárgya: „Megrendelésszám: 4110588461”.

A Semmelweis Egyetem azt kéri a címzettektől, hogy ezeket a leveleket ne nyissák meg, a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra ne kattintsanak, és az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból.

A kiküldés az egyetemi infrastruktúrától teljesen független hálózatból történt. A Semmelweis Egyetem belső informatikai rendszereit nem érte adatvédelmi incidens és illetéktelen behatolás sem történt. Az ügyet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja.

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