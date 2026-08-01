A 4iG generátorokat telepített az adatközpontok mellé, az irodaházakban viszont a klímát is lekapcsolják

A 4iG Csoport az energiaellátási helyzet alakulását már a hét elejétől fokozott figyelemmel kísérte, és a Mavir tájékoztatásától függetlenül megkezdte a fogyasztáscsökkentő intézkedések előkészítését – írta költeményében a cég.

A csoport vállalatai üzemeltetik a hazai kritikus digitális és hírközlési infrastruktúra meghatározó részét. Az általuk működtetett adatközpontok és hírközlési hálózatok folyamatos rendelkezésre állása alapvető jelentőségű Magyarország digitális működőképessége, valamint a lakossági, üzleti, kormányzati és intézményi szolgáltatások folyamatossága szempontjából.

A 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által kijelölt kritikus szervezet, az általa üzemeltetett adatközpontok és hírközlési hálózatok pedig kritikus infrastruktúrának minősülnek. Ebből fakadóan az adatközpontok villamosenergia-felhasználásának korlátozása nem várható, folyamatos, biztonságos és zavartalan működésüket a rendkívüli energiaellátási helyzetben is biztosítani kell.

A 4iG Csoport távközlési vállalatai az előre nem látható haváriahelyzetek és áramkimaradások kezelésére is felkészültek. Folyamatos rendszerfelügyelettel és tartalék áramellátást biztosító generátorokkal gondoskodnak arról, hogy a hálózatok és az alapvető távközlési szolgáltatások egy esetleges áramkimaradás idején is működőképesek maradjanak.

A fogyasztáscsökkentő intézkedéseket a vállalatcsoport úgy alakította ki, hogy azok ne veszélyeztessék a kritikus digitális infrastruktúrák működését, de a lehető legnagyobb mértékben mérsékeljék az irodai és kereskedelmi működés villamosenergia-igényét. Az intézkedések a több száz munkavállalónak helyet biztosító Krisztina körúti, Montevideó utcai és Kozma utcai irodaépületekre, valamint a One Magyarország teljes országos üzlethálózatára terjednek ki.

A vállalatcsoport védelmi ipari portfóliójában a fennálló energiaellátási helyzetre tekintettel, a szokásos éves karbantartási időszakkal összehangoltan, ütemezetten csökken a RÁBA Nyrt. győri üzemének és az Arzenál Fegyvergyár Zrt. kiskunfélegyházi gyárának energiafelhasználása. A két üzemben 2026. augusztus 10-én, a normál üzletmenet részeként kezdődik meg a korábban tervezett, kéthetes éves karbantartási leállás.