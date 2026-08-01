Radnai Márk is beszállt az energiahelyzet hátterének elmagyarázásába

Nem lesz áram? Ne menjek dolgozni? Leáll a paksi atomerőmű? Mi most a gond?

– ezekkel a felvetésekkel kezdte Facebook-bejegyzését Radnai Márk kormánybiztos, aki a jelek szerint beszállt a kormány tagjai mellé az energiaválsággal kapcsolatos információs kampányba.

Radnai szerint a problémák jó részét a Duna alacsony vízhozama okozza.

A Duna vízhozama júniusban még másodpercenként 950 köbméter volt, most mindössze 650

– írta. A paksi atomerőműnél a vízállás már megközelítette azt a biztonsági szintet, amely alatt az erőművet le kell állítani. A 4 blokk normál esetben 2000 megawatt teljesítményt ad, jelenleg azonban ennek csak a töredékével működik. Radnai szerint Paks teljes leállása komoly kihívást jelentene, mivel az atomerőmű az ország energiaellátásának egyik meghatározó eleme.

Paks normálisan az ország nappali áramigényének több mint negyedét, az éjszakainak pedig akár a felét is biztosítja

– magyarázta Radnai, hozzátéve, hogy a kieső energiát importból kellene pótolni, ám a környező országok is hasonló hőséggel és vízhiánnyal küzdenek.

A kormánybiztos bejegyzése szerint ez az energiapiaci árakban is megjelent: a korábbi 100-140 eurós megawattóránkénti árak az esti időszakban 200-400 euróra emelkedtek, rövid időre pedig 500 euró fölé is kerültek. Radnai Márk arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakosság ebből közvetlenül még nem sokat érzékel, mivel a rezsicsökkentett árak miatt rögzített tarifát fizet, ugyanakkor a különbözetet az állami MVM-en keresztül végső soron a költségvetés fedezi.

A hőválság ára nagyjából 100-200 milliárd forint is lehet, ami a magyar költségvetést terheli

– szögezte le a politikus. Radnai Márk hangsúlyozta, hogy ezért minden megtakarított kilowattóra számít, és arra kérte az embereket, hogy főként a délután 17 és 21 óra közötti időszakban csökkentsék a fogyasztásukat. Azt javasolta, hogy ebben az időszakban ne indítsák el a nagy energiaigényű háztartási gépeket, például a mosógépet vagy a mosogatógépet, és érdemes az elektromos autók töltését is más időpontra áthelyezni, valamint a klímaberendezések használatát is tudatosabbá tenni.

Ez most egy rendkívüli helyzet, egy sérülékeny energiarendszer, ami bár az Orbán-kormány öröksége, de most több millió ember közös felelőssége

– hangsúlyozta a tiszás politikus, hozzátéve: ha mindenki csak egy kicsit változtat a fogyasztási szokásain, együtt kezelhető lehet a válsághelyzet.