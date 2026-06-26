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Élő Foci

Foci-vb: Norvégia-Franciaország, Szenegál-Irak (élő)

Dembélé és csapattársai öröme a francia gól után.
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 26. 20:44FRISSÍTVE: 2026. 06. 26. 21:53
Dembélé és csapattársai öröme a francia gól után.
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Elég egyértelmű a helyzet a labdarúgó-világbajnokság I csoportjának utolsó fordulója előtt, ugyanis a norvég-francia mérkőzés a csoportelsőségről, a szenegáli-iraki pedig a harmadik helyről és az esetleges továbbjutásról dönt. A gálakezdővel kiálló Franciaország nélkülözi szövetségi kapitányét, az édesanyját gyászoló Didier Deschamps-t, míg a norvégok a B csapattal állnak ki.

I csoport, 3. utolsó forduló

Norvégia – Franciaország 1-3

Szenegál – Irak 1-0

44'

El lett ez szórakozva

Egy norvég szöglet után nagy nehezen mentett a francia védelem, aminek a vége az volt, hogy öt támadó vitte három védőre a labdát, de Dembélé annyira vissza akart adni valamit Mbappénak, hogy oda lett a helyzet. Pedig, amúgy lőhetett volna egy negyedik gólt is.

33'

Erre mit lehet mondani? Dembélé-tripla!

Az aranylabdás beindult és bejelentkezett a gólkirályi címre. Ismét tolta be ballal a labdát, de messze volt tőle a blokk, majd takarásból a hosszú alsóba tekert. Az első és a harmadik gólja közt 25 per telt el úgy, hogy volt benne egy hidratációs szünet… Az elmőlt hét meccsén legalább két gólt szerzett a francia válogatott.

30'

Halkan jegyzem meg, hogy TÖRTÉNELMET láthattunk

Először fordult elő egy világbajnoki meccsen, hogy egy játékos, jelen esetben Mbappé, ugyanannak a csapattársának (Dembélének) adjon két gólpasszt is.

21'

Szépít Norvégia!

Mi van itt? A középkezdésnél bealudt a francia védelem, Aasgard pedig egy testcsel után lövőhelyzetbe került, nem is hibázott 15 méterről, Maignan nem ért le a rövid, lapos lövésre. Szórakoztató meccs eddig.

13'

Még nagyobb bajban Irak, piros lap

Sulaka rántotta le a gólhelyzetben kilépő ellenfelét, amiért némi videózás után azonnali piros lapot kapott. Ez innen nehéz lesz.

7'

És akkor vezetnek a franciák is

Érett, maradjunk annyiban. Volt már francia kapufa, nagy norvég védés, most pedig Dembélé kapta meg a labdát a jobb szélen, forgolódott kicsit a védők között a tizenhatoson belül, majd a hosszú felsőbe lőtt.

4'

Szenegál már vezet is!

Hát ez sem tartott sokáig! Mindössze a 4. percben, egy szöglet után megszerezte a vezetést az afrikai csapat, Seck fejese után a labda megpattant út közben, de így pont becsapta a kapust.

1'
24.hu

20 másodperc után francia helyzet

Nem tartott sokáig, Mbappé kis híján vezetést szerzett már a meccs legelején, de a jobb szélről leadott lövése a keresztlécen csattant, majd a gólvonal elé pattant. Centiken múlt – ugyanakkor nem lett volna rekorder, azt még mindig Hakan Sükür tartja, aki 11 másodperc után talált be.

20:56

A norvég kapitány pihentetésre használja a rangadót

Tíz (10!) helyen cserélt a kezdőcsapaton, csak a jobb oldali védő, Aursnes maradt meg a Szenegál ellen győztes csapatból. A franciák ehhez képest a gálakezdőt tették pályára, ott van Mbappé, Olisé, Dembélé, Doué, és a társaik.

20:53

Francia fölény az egymás elleni meccseken

Eddig 15 alkalommal találkozott a két csapat, hétszer a franciák győztek, négy-négy döntetlen és norvég siker volt eddig. Tétmeccsen az északiak legutóbb 1987-ben győztek.

20:49

Kapitánya nélkül a francia válogatott

Didier Deschamps kedd reggel tudta meg, hogy elhunyt az édesanyja, így hazautazott a temetésre és kihagyja ezt a mérkőzést. A francia drukkerek molinóval üzentek neki: Veled vagyunk, Didier – áll a feliraton.

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