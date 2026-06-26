I csoport, 3. utolsó forduló
Norvégia – Franciaország 1-3
Szenegál – Irak 1-0
Norvégia – Franciaország 1-3
Szenegál – Irak 1-0
Nem unatkozunk. Dembélének nagy meccse van, biztos helyreállt az önbizalma az egyenes kieséses szakasz előtt.
Egy norvég szöglet után nagy nehezen mentett a francia védelem, aminek a vége az volt, hogy öt támadó vitte három védőre a labdát, de Dembélé annyira vissza akart adni valamit Mbappénak, hogy oda lett a helyzet. Pedig, amúgy lőhetett volna egy negyedik gólt is.
Az aranylabdás beindult és bejelentkezett a gólkirályi címre. Ismét tolta be ballal a labdát, de messze volt tőle a blokk, majd takarásból a hosszú alsóba tekert. Az első és a harmadik gólja közt 25 per telt el úgy, hogy volt benne egy hidratációs szünet… Az elmőlt hét meccsén legalább két gólt szerzett a francia válogatott.
La France 🇫🇷 est sur une série de 7 matches avec au moins 2 buts marqués en Coupe du monde !
⚽️⚽️⚽️ vs Norvège
⚽️⚽️⚽️ vs Irak
⚽️⚽️⚽️ vs Sénégal
⚽️⚽️⚽️ vs Argentine
⚽️⚽️ vs Maroc
⚽️⚽️ vs Angleterre
⚽️⚽️⚽️ vs Pologne
Une première depuis… 1958 !!! 😱👏
📊 @Statsdufoot pic.twitter.com/Ik3LhkYE3N
— Actu Foot (@ActuFoot_) June 26, 2026
Először fordult elő egy világbajnoki meccsen, hogy egy játékos, jelen esetben Mbappé, ugyanannak a csapattársának (Dembélének) adjon két gólpasszt is.
NOR 🇳🇴 1-2 🇫🇷 FRA (25′) – Kylian Mbappé asiste DOS veces a Ousmane Dembélé (min 7 y min 20). Es la PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa del Mundo que un jugador da dos asistencias a un mismo compañero en los primeros 20 minutos de un partido.
— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 26, 2026
Mi van itt? A középkezdésnél bealudt a francia védelem, Aasgard pedig egy testcsel után lövőhelyzetbe került, nem is hibázott 15 méterről, Maignan nem ért le a rövid, lapos lövésre. Szórakoztató meccs eddig.
Egy labdaszerzés után Olisé indított Mbappét, aki még úgy is passzolni tudott, hogy rángatták a mezét. Dembélé aztán kicsit igazgatott a labdán, majd a tizenhatoson kívülről megduplázta a francia előnyt.
🤹🏿♂️🎶 Ousmane Dembélé reaches 3 goals at the World Cup. Brace against Norway. pic.twitter.com/SOi9FCNXUg
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
Dembélé két egymást követő meccsén szerzett gólt a francia válogatottban. Ilyenre 5 éve nem volt példa.
Ousmane Dembélé scores his consecutive matches for France for the first time in 5 years. pic.twitter.com/CjzLupFB1t
— StatMuse FC (@statmusefc) June 26, 2026
Sulaka rántotta le a gólhelyzetben kilépő ellenfelét, amiért némi videózás után azonnali piros lapot kapott. Ez innen nehéz lesz.
Érett, maradjunk annyiban. Volt már francia kapufa, nagy norvég védés, most pedig Dembélé kapta meg a labdát a jobb szélen, forgolódott kicsit a védők között a tizenhatoson belül, majd a hosszú felsőbe lőtt.
1-0 France.
GOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL OUSMANE DEMBELE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DEMBELE OPENS THE SCORE FOR FRANCE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!! THE BALLON D’OR WINNER SCORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/f7VMFPUSfO
— The Touchline | (@TouchlineX) June 26, 2026
Hát ez sem tartott sokáig! Mindössze a 4. percben, egy szöglet után megszerezte a vezetést az afrikai csapat, Seck fejese után a labda megpattant út közben, de így pont becsapta a kapust.
1-0 Senegal.
GOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL SECK !!!!!!!!!!!!!!!!! SECK OPENS THE SCORE VS IRAQ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GOAL GOAL GOAL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/wDoK86luty
— The Touchline | (@TouchlineX) June 26, 2026
Nem tartott sokáig, Mbappé kis híján vezetést szerzett már a meccs legelején, de a jobb szélről leadott lövése a keresztlécen csattant, majd a gólvonal elé pattant. Centiken múlt – ugyanakkor nem lett volna rekorder, azt még mindig Hakan Sükür tartja, aki 11 másodperc után talált be.
Mennek a meccsek.
A szenegáli kapitány öt, az iraki négy helyen változtatott.
🚨 Starting XIs
Here’s a look at the sides as a much-changed Norway battle France for top spot in Group I!#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Norway | #France pic.twitter.com/9w9mqCEN7L
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 26, 2026
Tíz (10!) helyen cserélt a kezdőcsapaton, csak a jobb oldali védő, Aursnes maradt meg a Szenegál ellen győztes csapatból. A franciák ehhez képest a gálakezdőt tették pályára, ott van Mbappé, Olisé, Dembélé, Doué, és a társaik.
🚨 Starting XIs
Here’s a look at the sides as a much-changed Norway battle France for top spot in Group I!#FIFAWorldCup | #beINWC26 | #Norway | #France pic.twitter.com/9w9mqCEN7L
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 26, 2026
Eddig 15 alkalommal találkozott a két csapat, hétszer a franciák győztek, négy-négy döntetlen és norvég siker volt eddig. Tétmeccsen az északiak legutóbb 1987-ben győztek.
Didier Deschamps kedd reggel tudta meg, hogy elhunyt az édesanyja, így hazautazott a temetésre és kihagyja ezt a mérkőzést. A francia drukkerek molinóval üzentek neki: Veled vagyunk, Didier – áll a feliraton.
🙏🕊️ „Avec toi Didier”
La banderole des supporters français en hommage à la maman de Didier Deschamps, décédée cette semaine.https://t.co/jfmXhpHWnW pic.twitter.com/87J7m7ig2R
— RMC Sport (@RMCsport) June 26, 2026