Az aranylabdás beindult és bejelentkezett a gólkirályi címre. Ismét tolta be ballal a labdát, de messze volt tőle a blokk, majd takarásból a hosszú alsóba tekert. Az első és a harmadik gólja közt 25 per telt el úgy, hogy volt benne egy hidratációs szünet… Az elmőlt hét meccsén legalább két gólt szerzett a francia válogatott.

La France 🇫🇷 est sur une série de 7 matches avec au moins 2 buts marqués en Coupe du monde ! ⚽️⚽️⚽️ vs Norvège

⚽️⚽️⚽️ vs Irak

⚽️⚽️⚽️ vs Sénégal

⚽️⚽️⚽️ vs Argentine

⚽️⚽️ vs Maroc

⚽️⚽️ vs Angleterre

⚽️⚽️⚽️ vs Pologne Une première depuis… 1958 !!! 😱👏 📊 @Statsdufoot pic.twitter.com/Ik3LhkYE3N — Actu Foot (@ActuFoot_) June 26, 2026