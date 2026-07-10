Bogdán Ádám: Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban

A magyar klubfutball hosszú időn át a politikai nexusokra épült: politikusok vezettek klubokat, érvényesítették az érdekeiket, és emiatt prosperált sok csapat. Ez a környezet átalakulhat most, a közvetett és közvetlen állami források biztosan csökkennek. Hogyan látja, a külföldi tulajdonú DVSC a nyertese lehet ennek a változásnak?

Az állami támogatási rendszer körüli bizonytalanság miatt jelenleg még nehéz stabil költségvetést tervezni. Fontos, hogy bármilyen nagy változtatásra készülnek is, ne azonnal indítsák el, a bajnokság előtt egy hónappal, mert sok játékosnak 2-3 évre szól a szerződése, és ez alapján terveztük mi is a büdzsét. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen mértékben változik az állami támogatás mértéke, az volna ideális, ha biztosítana az MLSZ néhány éves átmeneti időszakot.

Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban.

Ami biztos: Szűcs Tamást sikerült értékesítenünk, a tulajdonos pedig meghatározott egy átigazolási keretet, így jelenleg normálisan tudunk tervezni. Mivel még nem látjuk pontosan, hogy a közvetítési jogdíjakból és a szerencsejáték-bevételekből mekkora összeg érkezik majd a klubokhoz, óvatosan kell gazdálkodnunk a rendelkezésünkre álló forrásokkal.

És ha a nagyképet nézzük? A választási eredmény hogyan rendezheti át az erőviszonyokat a futballban?