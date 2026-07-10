bogdán ádámdebrecendvscinterjú
Foci

Bogdán Ádám: Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban

Szajki Bálint / 24.hu
Gabay Balázs
2026. 07. 10. 14:52
Szajki Bálint / 24.hu
A sportvezetői képzést Steve McManamannel végezte, a kapusedzői gyakorlatot pedig az AZ Alkmaarnál teljesítette Bogdán Ádám, aki január óta a DVSC sportigazgatója. Hogyan talált rá Mark Stott, a Loki angol tulajdonosa, és hogyan képzeli el a Debrecen klubfilozófiáját? Mi áll a Loki felülteljesítése mögött, és hogyan viszonyul a „magyarszabály” a hazai játékosok árához? Mi a hasonlóság Sam Allardyce és Bognár György között, és milyen hatással lehet a magyar labdarúgásra, ha átmenet nélkül, klubonként több százmillió forinttal csökken a közvetítési jogdíjból és az állami forrásból érkező biztos bevétel?

A magyar klubfutball hosszú időn át a politikai nexusokra épült: politikusok vezettek klubokat, érvényesítették az érdekeiket, és emiatt prosperált sok csapat. Ez a környezet átalakulhat most, a közvetett és közvetlen állami források biztosan csökkennek. Hogyan látja, a külföldi tulajdonú DVSC a nyertese lehet ennek a változásnak?

Az állami támogatási rendszer körüli bizonytalanság miatt jelenleg még nehéz stabil költségvetést tervezni. Fontos, hogy bármilyen nagy változtatásra készülnek is, ne azonnal indítsák el, a bajnokság előtt egy hónappal, mert sok játékosnak 2-3 évre szól a szerződése, és ez alapján terveztük mi is a büdzsét. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen mértékben változik az állami támogatás mértéke, az volna ideális, ha biztosítana az MLSZ néhány éves átmeneti időszakot.

Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban.

Szajki Bálint / 24.hu

Ami biztos: Szűcs Tamást sikerült értékesítenünk, a tulajdonos pedig meghatározott egy átigazolási keretet, így jelenleg normálisan tudunk tervezni. Mivel még nem látjuk pontosan, hogy a közvetítési jogdíjakból és a szerencsejáték-bevételekből mekkora összeg érkezik majd a klubokhoz, óvatosan kell gazdálkodnunk a rendelkezésünkre álló forrásokkal.

És ha a nagyképet nézzük? A választási eredmény hogyan rendezheti át az erőviszonyokat a futballban?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Miért nyerhetik meg a norvégok a focivébét, és miért bukhatnak el a franciák?

Friss

Népszerű

Összes
Trump: Ukrajna engedélyt kap Patriot rakéták gyártására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik