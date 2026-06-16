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Portugál élvonalba igazolt a magyar válogatott középpályás

FC Formalicao
24.hu
2026. 06. 16. 18:11
FC Formalicao
A portugál élvonalbeli Formalicao bejelentette, hogy szerződtette Szűcs Tamást.

A Debrecen középpályása remek szezont tudhat maga mögött, 32 mérkőzésen két gól és öt gólpassz volt a mérlege. A DVSC-nél alapemberré váló játékos felkeltette Marco Rossi figyelmét is, márciusban bemutatkozott a válogatottban, sőt júniusban Kazahsztán ellen két gólpasszt is kiosztott.

Szűcsről több külföldi csapat is érdeklődött, de végül a portugál liga ötödik helyezettje lett a befutó. Sajtóhírek szerint hétfő este érkezett Portóba, kedden pedig az ilyenkor szokványos orvosi vizsgálatok után bejelentették az érkezését.

A portugálok nagyon bízhatnak benne, mert 2031-ig, vagyis öt idényre kötöttek megállapodást a középpályással. Az átigazolási díjat nem hozták nyilvánosságra a felek.

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