Portugál élvonalba igazolt a magyar válogatott középpályás

A Debrecen középpályása remek szezont tudhat maga mögött, 32 mérkőzésen két gól és öt gólpassz volt a mérlege. A DVSC-nél alapemberré váló játékos felkeltette Marco Rossi figyelmét is, márciusban bemutatkozott a válogatottban, sőt júniusban Kazahsztán ellen két gólpasszt is kiosztott.

Szűcsről több külföldi csapat is érdeklődött, de végül a portugál liga ötödik helyezettje lett a befutó. Sajtóhírek szerint hétfő este érkezett Portóba, kedden pedig az ilyenkor szokványos orvosi vizsgálatok után bejelentették az érkezését.

A portugálok nagyon bízhatnak benne, mert 2031-ig, vagyis öt idényre kötöttek megállapodást a középpályással. Az átigazolási díjat nem hozták nyilvánosságra a felek.