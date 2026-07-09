foci vb 2026angol válogatotteltiltásjarell quansah
Foci foci vb 2026

Sokba került a durva szabálytalanság, kétmeccses eltiltást kapott az angol védő

Mexico's defender #23 Jesus Gallardo and England's defender #26 Jarell Quansah fight for the ball during the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026.
Ulises RUIZ / AFP
Jarell Quansah Mexikó ellen kapott piros lapot
24.hu
2026. 07. 09. 19:12
Mexico's defender #23 Jesus Gallardo and England's defender #26 Jarell Quansah fight for the ball during the 2026 World Cup round of 16 football match between Mexico and England at the Mexico City Stadium in Mexico City on July 5, 2026.
Ulises RUIZ / AFP
Jarell Quansah Mexikó ellen kapott piros lapot
Kétmeccses eltiltást kapott Jarell Quansah, az angol válogatott védője, aki a Mexikó elleni nyolcaddöntőben csúnyán megrúgta Jesus Gallardo sípcsontját. Bár piros lap miatt nem lehet fellebbezni, az Angol Labdarúgó Szövetség mérlegelte a szankcióval kapcsolatos lehetőségeit, ugyanis az eltiltást túlzónak tartja.

Azt az angolok is tudják, hogy vajmi kevés esélyük van, hiszen a FIFA egy napja elutasította a francia válogatott fellebbezését is, amelyben vitatta játékosa, Michael Olise sárga lapját a paraguayiak elleni rendkívül durva mérkőzésen.

Ugyanakkor amióta Folarin Balogun eltiltását eltörölte a fegyelmi bizottság, él a remény – csak hát nincs mindenkinek egy Donald Trumpja, aki lobbizzon a játékosáért.

Bár a piros kap automatikus egymérkőzéses eltiltást jelent, Quansah büntetését megduplázták (hivatkozva a magatartási kódex 14. cikkelyére, amely kimondja, hogy a súlyos szabálytalanságért ennyi jár),

így a Bayer Leverkusen védője kihagyja szombati, Norvégia elleni negyeddöntőt, és továbbjutás esetén az Argentína vagy Svájc elleni esetleges elődöntőt is.

Quansah a sérült Reece James helyett játszott jobbhátvédet, és miután a Chelsea játékosának combhajlító-sérülése nem jött rendbe, a posztra egy bevethető ember maradt, Djed Spence.

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