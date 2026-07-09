Sokba került a durva szabálytalanság, kétmeccses eltiltást kapott az angol védő

Azt az angolok is tudják, hogy vajmi kevés esélyük van, hiszen a FIFA egy napja elutasította a francia válogatott fellebbezését is, amelyben vitatta játékosa, Michael Olise sárga lapját a paraguayiak elleni rendkívül durva mérkőzésen.

Ugyanakkor amióta Folarin Balogun eltiltását eltörölte a fegyelmi bizottság, él a remény – csak hát nincs mindenkinek egy Donald Trumpja, aki lobbizzon a játékosáért.

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Bár a piros kap automatikus egymérkőzéses eltiltást jelent, Quansah büntetését megduplázták (hivatkozva a magatartási kódex 14. cikkelyére, amely kimondja, hogy a súlyos szabálytalanságért ennyi jár),

így a Bayer Leverkusen védője kihagyja szombati, Norvégia elleni negyeddöntőt, és továbbjutás esetén az Argentína vagy Svájc elleni esetleges elődöntőt is.

Quansah a sérült Reece James helyett játszott jobbhátvédet, és miután a Chelsea játékosának combhajlító-sérülése nem jött rendbe, a posztra egy bevethető ember maradt, Djed Spence.