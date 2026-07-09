foci vb 2026átigazolásnewcastle unitedjohan manzambi
Foci foci vb 2026

A vb felfedezettjét is megveszi, nagybevásárlást tervez a Newcastle

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Johan Manzambi #9 of Switzerland controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. Fran Santiago/Getty Images/AFP
Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Johan Manzambi lehet a Newcastle nagy fogása
24.hu
2026. 07. 09. 18:37
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JULY 02: Johan Manzambi #9 of Switzerland controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Switzerland and Algeria at BC Place Vancouver on July 02, 2026 in Vancouver, British Columbia. Fran Santiago/Getty Images/AFP
Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Johan Manzambi lehet a Newcastle nagy fogása
Új csapatot épít a Newcastle United, amely az előző szezonban a Premier League 12. helyén végzett, így nem vesz részt az európai kupasorozatban. Ráadásul két kulcsemberét is eladta, az értük kapott közel 200 millió euróból azonban már lehet építkezni.

A csapat két kulcsemberét már elveszítette, az olasz Sandro Tonaliért 108 millió eurót fizetett a Tottenham Hotspur, míg az angol válogatott Anthony Gordon 80 millió euróért igazolt az FC Barcelonához. Távozott a 35 éves jobbhátvéd, Kieran Trippier is, de őt ingyen szerezte meg a Wolverhampton Wanderers.

Eddig 92 millió eurót sikerült elkölteni, a Hoffenheim 20 éves, elefántcsontparti válogatott balszélsője, Bazoumana Touré (47 millió euró) érkezett az Ajax 18 éves középpályása, Sean Steur (23,5 millió euró) és a Stade Reims 20 éves francia kapusa, Ewen Jaouen (21,5 millió euró).

A nagy fogás azonban a világbajnokság egyik felfedezettjének, Johan Manzambinak a megszerzése lehet, a Freiburg 20 éves, svájci válogatott középpályásáért állítólag 60 millió eurót sem sajnálna az angol klub.

A Guardian szerint a megállapodás már megszületett, de az átigazolás addig nem véglegesíthető, amíg Svájc versenyben van a világbajnokságon. Manzambi ráadásul kisebb térdsérüléssel küzd, és nem tudni, hogy felépül-e a vasárnapi, Argentína elleni negyeddöntőre.

A pletykák szerint a brazil középpályás, Bruno Guimaraes is távozna az Arsenalhoz, amely a hírek szerint 88 millió eurót fizetne érte, ám a Newcastle szeretné, ha maradna. A Guardian azt írta, sok múlik azon, hogy a 28 éves játékos, akinek a fizetése Észak-Londonban akár a duplájára is emelkedhet, mennyire erőlteti a távozást.

Kapcsolódó
VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Jurgen Klopp attends the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. Ercin Erturk / Anadolu
Jürgen Klopp egyre közelebb van az álommunkához
A német szövetség vezetői a hétvégén New Yorkban egyeztetnek a szakemberrel.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

„A squadra azzurra bárkit le tud győzni, beleértve a marslakókat is” – 20 éve nyerte utolsó világbajnoki címét Olaszország

Friss

Népszerű

Összes
Ügyészség: soron kívüli eljárás folyik a Zsolti bácsi-ügyben – összefoglaltuk, mit tudni róla
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik