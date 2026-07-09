A vb felfedezettjét is megveszi, nagybevásárlást tervez a Newcastle

A csapat két kulcsemberét már elveszítette, az olasz Sandro Tonaliért 108 millió eurót fizetett a Tottenham Hotspur, míg az angol válogatott Anthony Gordon 80 millió euróért igazolt az FC Barcelonához. Távozott a 35 éves jobbhátvéd, Kieran Trippier is, de őt ingyen szerezte meg a Wolverhampton Wanderers.

Eddig 92 millió eurót sikerült elkölteni, a Hoffenheim 20 éves, elefántcsontparti válogatott balszélsője, Bazoumana Touré (47 millió euró) érkezett az Ajax 18 éves középpályása, Sean Steur (23,5 millió euró) és a Stade Reims 20 éves francia kapusa, Ewen Jaouen (21,5 millió euró).

🚨💣 EXCLUSIVE | Newcastle and SC Freiburg have reached a full agreement over the transfer of Johan Manzambi worth €60m. All agreed between the clubs. #NUFC are now finalising the final details of the agreement with Manzambi. Long-term contract prepared. Aston Villa were also… pic.twitter.com/2omcWbVPwo — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026

A nagy fogás azonban a világbajnokság egyik felfedezettjének, Johan Manzambinak a megszerzése lehet, a Freiburg 20 éves, svájci válogatott középpályásáért állítólag 60 millió eurót sem sajnálna az angol klub.

A Guardian szerint a megállapodás már megszületett, de az átigazolás addig nem véglegesíthető, amíg Svájc versenyben van a világbajnokságon. Manzambi ráadásul kisebb térdsérüléssel küzd, és nem tudni, hogy felépül-e a vasárnapi, Argentína elleni negyeddöntőre.

A pletykák szerint a brazil középpályás, Bruno Guimaraes is távozna az Arsenalhoz, amely a hírek szerint 88 millió eurót fizetne érte, ám a Newcastle szeretné, ha maradna. A Guardian azt írta, sok múlik azon, hogy a 28 éves játékos, akinek a fizetése Észak-Londonban akár a duplájára is emelkedhet, mennyire erőlteti a távozást.