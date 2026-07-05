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Foci foci vb 2026

Jó, ha a FIFA-elnök az ember barátja: sajtóhírek szerint Donald Trump kérte az amerikai csatár eltiltásának felfüggesztését

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 05: Folarin Balogun #20 of the United States attends a training session ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match at University of Washington on July 05, 2026 in Seattle, Washington. Jamie Squire/Getty Images/AFP
JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Folarin Balogun
24.hu
2026. 07. 05. 22:18
SEATTLE, WASHINGTON - JULY 05: Folarin Balogun #20 of the United States attends a training session ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match at University of Washington on July 05, 2026 in Seattle, Washington. Jamie Squire/Getty Images/AFP
JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Folarin Balogun
Donald Trump amerikai elnök járhatott közben Folarin Balogun érdekében, hogy a csatár (aki a bosnyákok ellen egy durva belépő miatt piros lapot kapott) nem kapjon eltiltást, és ott lehessen a belgák elleni kedd hajnali nyolcaddöntőben.

Amint arról beszámoltunk, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága a FIFA fegyelmi szabályzatának 27. cikkével összhangban a mérkőzésre szóló eltiltás végrehajtását egyéves próbaidőre felfüggesztette.

A The Athletic azt írta, Donald Trump szerdán felhívta Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, és arra kérte, hogy vizsgálja felül a háromgólos Folarin Balogun eltiltását. Az amerikai csatár azt követően kapott piros lapot Bosznia-Hercegovina ellen, hogy megtaposta Tarik Muharemovic.

A lap szerint így nem véletlen, hogy a FIFA elnéző volt, és Balogun játszhat a Belgium elleni nyolcaddöntőn: Gianni Infantino éveket töltött azzal, hogy megpróbálja elnyerni Trump kegyeit: tavaly például létrehozta a FIFA-békedíjat, és az amerikai elnöknek adományozta, miután Nobel-békedíjról lemaradt.

Trump a közösségi médiában köszönte meg a döntést.

Garrincha nyomában

A döntés rendkívül szokatlan, és 1962 óta ez az első alkalom, hogy a FIFA engedélyezte egy játékosnak, hogy pályára lépjen egy olyan mérkőzésen, amelyet eltiltás miatt ki kellene hagynia.

Akkor, a chilei világbajnokság elődöntőjében Garrinchát állították ki, azonban akkor a brazil szövetség – Tancredo Neves brazil miniszterelnök és Jorge Alessandri chilei elnök diplomáciai támogatásával – fellebbezést nyújtott be a FIFA-hoz.

Mivel a szabálytalanságot jelző uruguayi partjelző, Esteban Marino nem jelent meg a fegyelmi bizottsági tárgyaláson (és rejtélyes módon elhagyta az országot), a FIFA végül bizonyítékok hiányára hivatkozva eltörölte az eltiltást. Garrincha így játszhatott a döntőben, amelyet Brazília 3–1-re megnyert.

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