A franciáknak nincs Trumpjuk, úgyhogy érvényben maradt a gólpasszkirály sárgája

A Bayern München támadóját a Paraguay ellen 1-0-ra megnyert összecsapás 97. percében figyelmeztette a játékvezető, amikor összeakaszkodott Matías Galarzával, a dél-amerikaiak középpályásával.

A kétszeres világbajnok franciák keresettel fordultak a FIFA-hoz, mert bár Galarza a földre esett, a videofelvételeken csupán az eset végkifejlete látszott, vagyis, hogy Olise a paraguayi játékos mezét szorongatja, aki erősen rájátszott az esetre.

Vigyáznia kell a negyeddöntőben

A franciák azért is próbáltak fellebbezni, mert Donald Trump amerikai elnök Gianni Infantinóhoz fordult, hogy a FIFA-elnök érveljen a bosnyákok ellen kiállított amerikai csatár, Folarin Balogun eltiltása ellen. A szövetség végül valóban eltörölte a támadó eltiltását, amely több válogatottnál, a labdarúgásban dolgozóknál, illetve az Európai Labdarúgó Szövetségnél is felháborodást váltott ki.

Olise – akinek eddig kiosztott öt gólpassza a legtöbb a mezőnyben – sárga lapja tehát érvényben maradt, vagyis ha a negyeddöntőben is kap egy figyelmeztetést, csapata pedig továbbjut, akkor a 24 éves támadó nem játszhat az elődöntőben.

Didier Deschamps szövetségi kapitány együttese csütörtökön – közép-európai idő szerint – 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban.