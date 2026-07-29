Halálos baleset Budapesten: kerékpáros ütközött teherautóval

Halálos közlekedési baleset történt szerda délután Budapesten, az Erzsébet körút és Király utca kereszteződésében – írja a hvg.hu.

Mint írták, 15 óra 25 perckor kaptak bejelentést, hogy a VII. kerületben, a Király utcában egy teherautó és egy kerékpáros ütközött. A baleset helyszínéhez mentő- és rendőri egység mellett a Katasztrófavédelem is nagy erőkkel vonult ki.

Egy fiatal nőt gázolt el egy tehergépjármű, aki kerékpárral fordult be a Király utcába. A férfi elmondása szerint a fiatal kerékpáros a baleset előtt kitett karral jelezte, hogy készül jobbra kanyarodni.