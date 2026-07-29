Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Szent Rókus Egészségközpontnál

A Semmelweis Egyetem arra kéri a Szent Rókus Egészségközpontba érkező betegeit és a hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stáhly utca 9. szám alatti bejáraton közelítsék meg – közölte az intézmény szerdán.

Mint írták: a betegellátás zavartalan, de a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, ugyanis garanciális munkavégzés közben,

egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant, és életét vesztette.

A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

A Semmelweis Egyetem közlése szerint csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat.