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Belföld

Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Szent Rókus Egészségközpontnál

admin Kovács Márta
2026. 07. 29. 12:25
A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

A Semmelweis Egyetem arra kéri a Szent Rókus Egészségközpontba érkező betegeit és a hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stáhly utca 9. szám alatti bejáraton közelítsék meg – közölte az intézmény szerdán.

Mint írták: a betegellátás zavartalan, de a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, ugyanis garanciális munkavégzés közben,

egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista szerda délelőtt lezuhant, és életét vesztette.

A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

A Semmelweis Egyetem közlése szerint csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat.

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