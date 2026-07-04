Mindent bevetnek Mbappéval szemben
Most épp a mögötte futó Galarza csapott egyet oda a francia csapatkapitánynak. Aztán Cáceres húzta-vonta a szögletnél, Mbappé nagy szemekkel leste a spori ítéletét – ami kirúgás lett.
Most épp a mögötte futó Galarza csapott egyet oda a francia csapatkapitánynak. Aztán Cáceres húzta-vonta a szögletnél, Mbappé nagy szemekkel leste a spori ítéletét – ami kirúgás lett.
Nagy gondot azért nem okozott a kísérlet Gillnek, aki könnyedén magához ölelte a francia védő lövését.
Cubas rántotta le Mbappét, majs a felek lökdösődtek is egyet, aztán jöttek a többiek is, de végül sikerült lenyugtatni a kedélyeket.
Dembélé jobbról adott középre, a labdája megpattant egy lábon, Gill vetődött, de nem kellett végül közbeavatkoznia.
A francia középpályás megpróbálta átlövéssel megtörni a jeget, de a balos lökete elsuhant a jobb kapufa mellett. Paraguay az ivószünetig nagyjából gond nélkül tartotta a 0-0-t.
Barcola az első sárgás, Cáceres lábát találta el, mivel késett egy ütemet.
Digne-re jött ki a francia támadás, a balhátvéd be is adta a labdát, de a paraguayi kapus, Gill simán lehúzta.
Paraguay beállt bunkerbe, a franciák meg türelmesen adogatnak. 80 százalék fölött birtokolják a labdát a franciák.
A 2022-ben negyedik afrikai csapat 3-0-val ejtette ki a társházigazda Kanadát.
Az összefoglalót itt találja.
Piros-fehér csíkos mezben Paraguay, kékben Franciaország. Elindult a meccs!
Olyan, mintha az ember egy sütőbe sétálna be – írta le a philadelphiai hőséget a BBC tudósítója, John Bennett, aki hozzátette, volt már Afrika Kupán is, de még ott is ritkán talált ennyire meleget.
Meglátjuk, melyik csapat bírja jobban az extrém hőséget.
149-nél tart a számláló. Korábban csak három nemzet, Brazília, Németország és Argentína jutott el a 150-es mérföldkőig.
Július negyedike ünnepnap az Egyesült Államokban, ráadásul ezt a meccset épp Philadelphiában játsszák, ott, ahol 250 éve aláírták a függetlenségi nyilatkozatot. Úgyhogy volt amerikai himnusz, meg némi zenés műsor a csapatok bevonulása előtt.
1958-ban 7-3-ra, 1998-ban 1-0-ra nyertek a franciák. Utóbbi meccsen született meg a vébék első aranygólja Laurent Blanc révén.
Eddig összesen ötször találkozott a két csapat, a franciák háromszor győztek, a másik kettő döntetlennel zárult.
3-1 Szenegál ellen, 3-0 Irak ellen, 4-1 Norvégia ellen, 3-0 Svédország ellen, így fest eddig a franciák eredménysora a vébén, vagyis a csapat mindig szerzett legalább három gólt.
Fel van adva a lecke a paraguayi védelemnek.
Gustavo Alfaro csapata kiejtette a négyszeres világbajnok Németországot, de a topfavoritnak tartott Franciaországot nehéz lesz megállítania. Vagy jön az újabb csoda?