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Foci-vb, nyolcaddöntő: Paraguay-Franciaország (élő)

foci vb 2026 nyolcaddöntő paraguay franciaország
FRANCK FIFE / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 04. 22:50FRISSÍTVE: 2026. 07. 04. 23:44
foci vb 2026 nyolcaddöntő paraguay franciaország
FRANCK FIFE / AFP
Paraguay a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy tizenegyesekkel kiejtette Németországot. Most ennél is nehezebb feladat jön, mert a félelmetes támadósorral rendelkező franciákkal találkozik a dél-amerikai csapat. Kövesd élőben!
Júl. 4. Július 4. 23:00
PHILADELPHIA Lincoln Financial Field
PAR Paraguay
0:0
FRA Franciaország
NYOLCADDÖNTŐ
közvetítés
Bradley Barcola
Barcola
18
5-4-1
4-2-3-1
Orlando Daniel Gill Noldin O. Gill 12
Juan Jose Caceres Caceres 4
Victor Gustavo Velazquez Ramos Velazquez 2
Gustavo Raul Gomez Portillo G. Gomez 15
Omar Federico Alderete Fernandez Alderete 3
Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica Alonso 6
Diego Alexander Gomez Amarilla D. Gomez 8
Adrian Andres Cubas Cubas 14
Matias Galarza Fonda Galarza 23
Miguel Angel Almiron Rejala M. Almiron 10
Julio Cesar Enciso Enciso 19
Mike Maignan Maignan 16
Jules Kounde Kounde 5
Dayotchanculle Upamecano Upamecano 4
William Saliba Saliba 17
Lucas Digne Digne 3
Kouadio Kone Kone 6
Adrien Rabiot Rabiot 14
Ousmane Dembele Dembele 7
Michael Olise Olise 11
Bradley Barcola Barcola 12
Kylian Mbappe Lottin Mbappe 10
23:44

Mindent bevetnek Mbappéval szemben

Most épp a mögötte futó Galarza csapott egyet oda a francia csapatkapitánynak. Aztán Cáceres húzta-vonta a szögletnél, Mbappé nagy szemekkel leste a spori ítéletét – ami kirúgás lett.

36'

Koundé kaput talált

Nagy gondot azért nem okozott a kísérlet Gillnek, aki könnyedén magához ölelte a francia védő lövését.

34'

Mbappé bepipult

Cubas rántotta le Mbappét, majs a felek lökdösődtek is egyet, aztán jöttek a többiek is, de végül sikerült lenyugtatni a kedélyeket.

22'

Koné megunta a tili-tolit

A francia középpályás megpróbálta átlövéssel megtörni a jeget, de a balos lökete elsuhant a jobb kapufa mellett. Paraguay az ivószünetig nagyjából gond nélkül tartotta a 0-0-t.

15'

Csemege

Digne-re jött ki a francia támadás, a balhátvéd be is adta a labdát, de a paraguayi kapus, Gill simán lehúzta.

23:12

Eddig semmi meglepő

Paraguay beállt bunkerbe, a franciák meg türelmesen adogatnak. 80 százalék fölött birtokolják a labdát a franciák.

1'

Kezdünk!

Piros-fehér csíkos mezben Paraguay, kékben Franciaország. Elindult a meccs!

23:00

Embertelen a hőség

Olyan, mintha az ember egy sütőbe sétálna be – írta le a philadelphiai hőséget a BBC tudósítója, John Bennett, aki hozzátette, volt már Afrika Kupán is, de még ott is ritkán talált ennyire meleget.

Meglátjuk, melyik csapat bírja jobban az extrém hőséget.

22:50

Ünnepség a kezdőrúgás előtt

Július negyedike ünnepnap az Egyesült Államokban, ráadásul ezt a meccset épp Philadelphiában játsszák, ott, ahol 250 éve aláírták a függetlenségi nyilatkozatot. Úgyhogy volt amerikai himnusz, meg némi zenés műsor a csapatok bevonulása előtt.

22:48

Kétszer találkoztak korábban a vébéken

1958-ban 7-3-ra, 1998-ban 1-0-ra nyertek a franciák. Utóbbi meccsen született meg a vébék első aranygólja Laurent Blanc révén.

Eddig összesen ötször találkozott a két csapat, a franciák háromszor győztek, a másik kettő döntetlennel zárult.

22:44

Óriási formában a francia támadósor

3-1 Szenegál ellen, 3-0 Irak ellen, 4-1 Norvégia ellen, 3-0 Svédország ellen, így fest eddig a franciák eredménysora a vébén, vagyis a csapat mindig szerzett legalább három gólt.

Fel van adva a lecke a paraguayi védelemnek.

22:41

Tud-e még nagyobb csodát tenni Paraguay?

Gustavo Alfaro csapata kiejtette a négyszeres világbajnok Németországot, de a topfavoritnak tartott Franciaországot nehéz lesz megállítania. Vagy jön az újabb csoda?

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