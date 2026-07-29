Videózás után megítélt utolsó tussal vb-döntős a női kardcsapat

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után a címvédő franciákkal találkozott, akiktől tavaly, ugyanebben a szakaszban négytusos vereséget szenvedett.

Szűcs dinamikusan kezdett az egyéniben ezüstérmes Sara Balzer ellen, 5–2-vel zárta az első asszót. Aztán Battai, aki három nappal ezelőtt harmadik lett az egyéni versenyben, 6–5-re kikapott Manon Apithytől, Spiesz pedig ugyanennyire Sarah Noutchától (15–14).

39–40-ről indult az utolsó asszó

A negyedik asszóban a harmadik francia siker született, Apithy 6–3-ra bizonyult jobbnak Szűcsnél, ezzel már az ellenfél vezetett. A vb-újonc Spiesz remekül tartotta magát Balzerrel szemben, az 5–5-ös eredménnyel maradt a kéttusos különbség. Battai viszont elkapta a fonalat Noutcha ellen, határozott támadásokkal 7–3-ra nyert, amivel megfordította az állást.

Spiesz is győzött, Apithynél bizonyult jobbnak 5–4-re, aztán a csapatban Battaihoz hasonlóan kétszeres világbajnok Szűcs küzdött Noutchával, aki 38–38-nál utolérte őt. Magyar oldalon taktikai fegyvercsere történt, de ez sem segített: az első tust ugyan Szűcs adta, de aztán kapott kettőt, így 4–8-cal zárult ez a párharc. Battai 39–40-nél kezdte a záróasszót Balzerrel.

Három év után ismét az aranymeccsen

Egy szép védés-visszavágással gyorsan egyenlített, majd több hasonló akció volt mindkét oldalon, Battai és Balzer is tudott pontot elérni parád-riposztból. A magyar kardozó 43–43-nál megelőzte ellenfelét, a francia viszont a pást végébe szorítva Battait, 44–44-re alakította az állást.

Az utolsó akció a pást közepén zajlott, ebben mindketten megtorpantak egy pillanatra, de a magyar kardozó indított aztán gyorsabban, ezért – videózás után – neki ítélte a bíró a győzelmet érő pontot. A magyarok – akik 2022-ben és 2023-ban győztek – három év után vívhatnak ismét az aranyért, mégpedig a kínaiakkal, 12 órától.

A magyar férfi párbajtőr-válogatott egy sima győzelem után a 16 között ráadástussal kikapott, így legjobb esetben kilencedik lehet.