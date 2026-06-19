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Foci foci vb 2026

Brutális belépő után lábtörést szenvedett a kanadai játékos

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada receives the medical attention after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A fejüket fogták a kanadaiak a borzalmas sérülés láttán
24.hu
2026. 06. 19. 01:33
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 18: Ismael Kone #8 of Canada receives the medical attention after being fouled by Assim Madibo #23 of Qatar during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, British Columbia. Alex Grimm/Getty Images/AFP
ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A fejüket fogták a kanadaiak a borzalmas sérülés láttán
Rendkívül súlyos sérülés sokkolta a kanadai nézőket a kedvencek Katar elleni világbajnoki mérkőzésén: Assim Madibo olyan durván rúgta meg hátulról Ismael Konét, hogy a játékos lábtörést szenvedett, és hordágyon kellett levinni a pályáról.

Mindez a mérkőzés 51. percében történt, amikor Kanada már 3-0-ra vezetett az emberhátrányban lévő Katar ellen.

A játékvezető elsőre sárga lapot adott Madibónak, ám gyorsan kiderült, sokkal durvább szabálytalanság történt. A pályán előbb pánik tört ki, rohantak az orvosok és a segítők, közben a játékosok lökdösődésbe kezdtek.

Madibo megkapta a piros lapot végül, de teljesen összeomlott, és a fejét fogta a tette látták.

Egyébként a televízióban nem látható a visszajátszás, ami önmagában is sokat elárul az esetről.

A kanadai játékosok könnyes szemmel álltak egymás mellett, Konét végül hordágyon vitték le úgy, hogy a kanadai közönség állva tapsolta, ő pedig felülve a hordágyon integetett.

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