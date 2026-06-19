Mindez a mérkőzés 51. percében történt, amikor Kanada már 3-0-ra vezetett az emberhátrányban lévő Katar ellen.

A játékvezető elsőre sárga lapot adott Madibónak, ám gyorsan kiderült, sokkal durvább szabálytalanság történt. A pályán előbb pánik tört ki, rohantak az orvosok és a segítők, közben a játékosok lökdösődésbe kezdtek.

Madibo megkapta a piros lapot végül, de teljesen összeomlott, és a fejét fogta a tette látták.

Egyébként a televízióban nem látható a visszajátszás, ami önmagában is sokat elárul az esetről.

A kanadai játékosok könnyes szemmel álltak egymás mellett, Konét végül hordágyon vitték le úgy, hogy a kanadai közönség állva tapsolta, ő pedig felülve a hordágyon integetett.