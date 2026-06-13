Sérülésektől sújtott csapatok találkozója lesz a Brazília-Marokkó rangadó a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulójában, magyar idő szerint szombat éjféltől.

A braziloknál Rodrygo Silva de Goes és Eder Militao, a Real Madrid csatára és védője, valamint Estevao Willian, a Chelsea jobbszélsője és Wesley Franca, az AS Roma hátvédje hiányzik a keretből sérülés miatt, Neymar játéka pedig kérdéses a komplett csoportkörben.

Marokkó – amely az előző világbajnokság meglepetéscsapata volt, hiszen 2022-ben Katarban a többi között Spanyolországot és Portugáliát is elbúcsúztatta, és végül a negyedik helyen végzett – a 64-szeres válogatott Najef Agerdet sérülés és műtét kénytelen nélkülözni, a 37-szeres válogatott Abde Ezzalzuli pedig a vasárnapi felkészülési találkozón sérült meg.

Az észak-afrikaiak 29 veretlen mérkőzéssel a hátuk mögött érkeztek a tengerentúli tornára.

A brazil kapitánynak, Carlo Ancelottinak ez lesz az első világbajnoksága, viszont ő az egyetlen edző, aki már mind az öt európai élbajnokságot megnyerte, ráadásul öt Bajnokok Ligája-sikerrel is büszkélkedhet.