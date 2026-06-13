2026-os fifa-világbajnokságbrazil válogatottfoci vb 2026labdarúgás
Élő Foci

Foci-vb: Brazília – Marokkó 1-1 (élő)

Dan Mullan/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 06. 13. 23:42FRISSÍTVE: 2026. 06. 14. 00:37
Dan Mullan/Getty Images
A rekordgyőztes Brazília rögtön egy rangadóval indít a labdarúgó-világbajnokságon, ugyanis azzal a Marokkóval találkozik, amely az előző tornán a legjobb négy közé jutott. A két csapatnak eddig mindössze egy tétmeccse volt, az 1998-as vébén, akkor a dél-amerikaiak simán győztek.

Sérülésektől sújtott csapatok találkozója lesz a Brazília-Marokkó rangadó a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulójában, magyar idő szerint szombat éjféltől.

A braziloknál Rodrygo Silva de Goes és Eder Militao, a Real Madrid csatára és védője, valamint Estevao Willian, a Chelsea jobbszélsője és Wesley Franca, az AS Roma hátvédje hiányzik a keretből sérülés miatt, Neymar játéka pedig kérdéses a komplett csoportkörben.

Marokkó – amely az előző világbajnokság meglepetéscsapata volt, hiszen 2022-ben Katarban a többi között Spanyolországot és Portugáliát is elbúcsúztatta, és végül a negyedik helyen végzett – a 64-szeres válogatott Najef Agerdet sérülés és műtét kénytelen nélkülözni, a 37-szeres válogatott Abde Ezzalzuli pedig a vasárnapi felkészülési találkozón sérült meg.

Az észak-afrikaiak 29 veretlen mérkőzéssel a hátuk mögött érkeztek a tengerentúli tornára.

A brazil kapitánynak, Carlo Ancelottinak ez lesz az első világbajnoksága, viszont ő az egyetlen edző, aki már mind az öt európai élbajnokságot megnyerte, ráadásul öt Bajnokok Ligája-sikerrel is büszkélkedhet.

Jún. 14. Június 14. 00:00
NEW YORK MetLife Stadium
BRA Brazília
1:1
MAR Marokkó
C CSOPORT
közvetítés
Ismael Saibari
Saibari
20
Vinicius Junior
Vini Jr.
31
4-2-3-1
4-2-3-1
Alisson Ramses Becker A. Becker 1
Roger Ibanez da Silva Ibañez 24
Marcos Aoas Correa Marquinhos 4
Gabriel dos Santos Magalhaes Gabriel 3
Douglas dos Santos Justino de Melo Douglas Santos 16
Carlos Henrique Casemiro Casemiro 5
Bruno Guimaraes Rodriguez Moura Bruno G. 8
Raphael Dias Belloli Raphinha 11
Lucas Tolentino Coelho de Lima Paqueta L. Paqueta 20
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior Vini Jr. 7
Igor Thiago Nascimento Rodrigues Thiago 25
Yassine Bounou Bono 1
Achraf Hakimi Mouh Hakimi 2
Issa Diop Issa 14
Chadi Riad Riad 18
Noussair Mazraoui Mazraoui 3
Ayyoub Bouaddi Bouaddi 6
Neil El Aynaoui El Aynaoui 24
Brahim Abdelkader Diaz Brahim 10
Azzedine Ounahi Ounahi 8
Bilal El Khannouss El Khannouss 23
Ismael Saibari Ben El Basra Saibari 11
Kapcsolódó
Breel Embolo tizenegyesből szerzett gólt Katar ellen.
A végén jött a sokk: véleményes góllal vezetett Svájc, de Katar megmentett egy történelmi pontot
A B csoport toronymagas esélyese, Svájc meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott Katarral a labdarúgó-világbajnokságon.
00:37

Ott az egyenlítés!

Vinícius megvillant, egyből gólt szerzett! A balszélen kavargattak a brazilok, Vinícius pedig végül befelé cselezett, majd jobbal kilőtte a kapu hosszú oldalát. Kicsit váratlan a meccsképet elnézve, de ennyit tesz, ha van pár klasszis egy csapatban.

Hannah Peters – FIFA/FIFA via Getty Images
21'

Vezet Marokkó!

Pont, mikor a dél-amerikaiak átvették az irányítást. Erre a marokkóiak két passzból átjátszottak a komplett riválist, Díaz ugratta ki Saibarit, Alisson rosszul jött ki a kapujából, a marokkói támadó pedig átemelte felette a labdát. 0-1!

19'

Micsoda passz Raphinhától!

A védők között kibúvó Viníciust ugratta ki, a Real támadója fordulat közben vette át a labdát, de Hakimi bele tudott lépni a lövésbe. Ez szép megoldás volt.

13'

Sokkal jobban kezdett Marokkó

Túlzás lenne azt mondani, hogy a felező vonalat nem tudja átlépni Brazília, de eddig a marokkói játékosok villognak, sokszor agresszavín letámadnak, a brazil szélső védők pedig verhetőnek tűnnek. Marokkó már hat lövéssel próbálkozott, igaz ebből ötöt blokkolt a brazil védelem.

1'

Megy a meccs!

Marokkó kezdett, a párizsi módit használták, kirúgták taccsra a labdát az ellenfél térfelén.

00:00

Azért még mindig a brazil himnusz az egyik legjobb

Lehet, hogy ez egy kicsit elfogult vélemény, de engem igazán akkor fog el a vb-láz, amikor meghallom a brazilok nemzeti dalát. Az olasz még ilyen természetesen, de azt idén sem fogom hallani…

23:44

A játéknap első meccse rögtön egy meglepetést hozott

Katar ugyanis egy 94. percben szerzett góllal döntetlent játszott a B csoport toronymagas esélyese, Svájc ellen. Ez volt a csapat első pontszerzése a világbajnokságok történetében.

Kapcsolódó
Breel Embolo tizenegyesből szerzett gólt Katar ellen.
A végén jött a sokk: véleményes góllal vezetett Svájc, de Katar megmentett egy történelmi pontot
A B csoport toronymagas esélyese, Svájc meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott Katarral a labdarúgó-világbajnokságon.

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Három szuperfavorit, rengeteg sötét ló: rangsoroltuk a vb mind a 48 válogatottját

Friss

Népszerű

Összes
Jól profitált Mészáros Lőrinc budai fogászata.
120 milliós profitot termelt Mészáros budai fogászata
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik