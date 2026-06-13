Jürgen Klopp kőkemény kritikája: A labdarúgást túszul ejtették

Az Észak-Amerikában zajló labdarúgó-világbajnokság egyik legmegosztóbb velejárója, hogy mindegy, mikor és hol játszanak egy mérkőzést, a félidők közepén tartani kell egy kötelező, háromperces ivószünetet, amiről az az általános vélekedés: semmi másról nem szól, mint hogy olyankor reklámot lehet sugározni. Osztja ezt a véleményt a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, Jürgen Klopp is.

A futball túszul ejtették a légkondicionált irodákban gubbasztó vezetők. Az ivószünetet is a játékosok védelmében mutatták be, de ezek nem mások, mint a szponzorok számára épített aranykalitka

– mondta ZDF műsorában Klopp.

A Dortmunddal a többi közt bajnoki címet, a Liverpoollal Premier League-et és Bajnokok Ligáját is nyert szakember azzal folytatta, hogy mikor azt látta, hogy ezek a reklámszünetek diktálják a tempót a mérkőzéseken, akkor elgondolkodott, hogy vajon kinek is szólnak manapság a mérkőzések: a szurkolóknak, a játékosoknak vagy a hirdetőknek?

„Egy világbajnoki mérkőzésnek úgy kellene folynia, mint egy folyónak. Ehelyett pont a közepén gátakat építünk, hogy a reklámok átjuthassanak rajtuk.

Ez veszélyes a játék szellemiségére nézve. Régen a futball volt a fő attrakció, ma viszont annak a veszélye fenyeget, hogy csupán a reklámok háttérzenéjévé válik a játék, miközben még mindig a labdának kellene a főszerepet játszania

– fogalmazta meg sokak ellenérzését Klopp.