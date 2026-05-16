A bajnok ETO edzője: Lehet, hogy ezt a dátumot kivarratom magamra

Időre van szüksége a magyar bajnoki cím megnyerésének megélésére Borbély Balázsnak, az ETO FC Győr vezetőedzőjének, akinek csapata a Kisvárda vendégeként aratott szombati 1-0-s sikerrel a labdarúgó NB I élén végzett a 2025/2026-os kiírásban.

Nem is tudom, honnan kezdjem. Két éve vagyok a klubnál, akkoriban hasonlót ünnepeltünk Ajkán, most viszont ezt egy osztállyal feljebb tehetjük, ami csodálatos érzés

– nyilatkozott az M4 Sportnak a 46 éves szakember. Hozzátette, május 16-a fontos dátum számára, három évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon született meg a kislánya.

Nem terveztem tetováltatni magamra, de lehet, hogy ezt a május 16-át kivarratom valahova

– jegyezte meg.

„Köszönöm a klub tulajdonosának, hogy kiállt mellettem, és köszönöm a játékosoknak is, mert ebben az idényben elképesztő teljesítményt nyújtottak. Amikor tavasszal legyőztük a Ferencvárost idegenben, éreztem, hogy csak rajtunk múlik, kitart-e a lendületünk a szezon végéig” – fogalmazott, majd hozzátette, Varga Barnabás és Tóth Alex eladását követően úgy látta, minőségben kicsit visszaesett az FTC kerete.

A siker kulcsa talán a közösség, hogy nemcsak csapattársak vagyunk, hanem barátok is

– jelentette ki a vezetőedző az eredményességükre vonatkozó kérdésre.

A csapatkapitány a kapust dicsérte

A magyar válogatott Vitális Milán pezsgőtől nedvesen állt az M4 Sport kamerája elé.

„Később azért jobban megünnepeljük ezt a sikert, mert ez nemcsak a csapat és a szakmai stáb, hanem a városvezetés érdeme is” – kezdte a 24 éves középpályás, aki hozzátette, óriási megtiszteltetés, hogy csapatkapitányként lehetett a pályán.

Ez volt a legjobb idényem eddigi pályafutásom alatt, és bízom benne, hogy olyan teljesítményt nyújtottam, amellyel továbbléphetek

– húzta alá, majd megdicsérte a kapus Samuel Petrást, mert a szlovák kapus a mérkőzés elején több bravúrral is megmentette az ETO-t attól, hogy hátrányba kerüljön.

Az ugyancsak magyar válogatott Schön Szabolcs elmondta, voltak jobb és rosszabb periódusok is ebben az idényben, de a bajnoki cím megszerzése miatt nem érzi, hogy visszalépett volna pályafutásában.

Egész szezonban extra teljesítményt nyújtott az egész csapat, nagyon megérdemeltük az aranyérmet

– emelte ki a 25 éves csatár.

A győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót egy héttel később játsszák.

Győrben vasárnap este lesz az ünneplés.