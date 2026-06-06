A Ferrari csapatfőnöke orvosi megfigyelés alá került, kihagyja az időmérőt

Vasseur pénteken még nem adta jelét, hogy gond lenne, ám szombat reggelre hivatalossá vált a távolmaradása. Az viszont nem derült ki, hogy mi történt vele.

A Ferrari csapatfőnöke, Frédéric Vasseur ma nem lesz jelen a versenypályán. Orvosi vizsgálatok után Fred egy helyi orvosi létesítményben marad megfigyelésre. A csapat nem ad további információt az egészségügyi állapotáról. Gyors felépülést kívánunk Frednek, és mielőbb visszavárjuk őt a pályára

– írta a csapat közösségi oldala.

Update from Monaco pic.twitter.com/1HXBvGNypz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 6, 2026

Egészen biztos, hogy komoly lehet az indok, ugyanis a Ferrari mindkét versenyzője remek időt diktált a pénteki gyakorlásokon. A csapat idén nem nyert még futamot, Charles Leclerc pedig hazai közönség előtt vezet, így kiemelt fontosságú futamra készül a csapat.