Egy korszak vége: Dani Carvajal elhagyja a Real Madridot

Dani Carvajal 13 év után elhagyja a Real Madridot.
2026. 05. 16. 16:09
Tizenhárom év után elhagyja a Real Madridot Dani Carvajal, a spanyol sztárcsapat saját nevelésű futballistája.

Sajtóhírek szerint a 34 éves védő közölte a klubvezetéssel, hogy nem hosszabbítja meg június 30-án lejáró szerződését.

Carvajal a madridiaknál kezdte pályafutását, 2012-ben a Bayer Leverkusenhez igazolt, de egy évvel később visszatért nevelőegyesületéhez, amelyet azóta is szolgál, írja az MTI.

Az 52-szeres válogatott, Európa-bajnok futballista 449 mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid színeiben, hatszor emelhette magasba a Bajnokok Ligája trófeáját, és négy bajnoki címet nyert.

