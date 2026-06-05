Egyelőre mindent letarolt a Ferrari a Monacói Nagydíjon

A harmadik helyen a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) végzett, őt a két Mercedes-pilóta, a brit George Russell és az összetettben éllovas olasz Kimi Antonelli követte.
Monacói Nagydíj, 2. szabadedzés
1. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:13.026 per
2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:13.137
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:13.194
4. George Russell (brit, Mercedes) 1:13.405
5. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:13.529
6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:14.087
Korábban:
1. szabadedzés:
1. Leclerc 1:13.978 perc
2. Hamilton 1:14.204
3. Verstappen 1:14.491
4. Antonelli 1:14.537
5. Russell 1:14.983
6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:15.291
A további program, szombat
12.30: 3. szabadedzés
16.00: időmérő edzés
vasárnap:
15.00: futam
Kapcsolódó
A Monacói Nagydíj előtt tett bejelentést Leclerc kapcsán a Ferrari
Szerződést hosszabbított a monacói versenyző.