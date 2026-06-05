ferrarimonacói nagydíj 2026charles leclerclewis hamilton
Forma-1

Egyelőre mindent letarolt a Ferrari a Monacói Nagydíjon

Ferrari's British driver Lewis Hamilton and Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc arrive for the Driver's Parade before the 2026 Miami Formula One Grand Prix at Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, on May 3, 2026. Due to weather and timing, the Driver's Parade took place as a series of interviews near the garages instead of an on track parade.
CHANDAN KHANNA / AFP
Lewis Hamilton és Charles Leclerc eddig remekeltek
24.hu
2026. 06. 05. 19:25
Ferrari's British driver Lewis Hamilton and Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc arrive for the Driver's Parade before the 2026 Miami Formula One Grand Prix at Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, on May 3, 2026. Due to weather and timing, the Driver's Parade took place as a series of interviews near the garages instead of an on track parade.
CHANDAN KHANNA / AFP
Lewis Hamilton és Charles Leclerc eddig remekeltek
A két Ferrari, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, valamint hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Forma-1-es Monacói Nagydíj pénteki második szabadedzésén is.

A harmadik helyen a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) végzett, őt a két Mercedes-pilóta, a brit George Russell és az összetettben éllovas olasz Kimi Antonelli követte.

Monacói Nagydíj, 2. szabadedzés

1. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:13.026 per
2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:13.137
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:13.194
4. George Russell (brit, Mercedes) 1:13.405
5. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:13.529
6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:14.087

 

Korábban:
1. szabadedzés:
1. Leclerc 1:13.978 perc
2. Hamilton 1:14.204
3. Verstappen 1:14.491
4. Antonelli 1:14.537
5. Russell 1:14.983
6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:15.291

 

A további program, szombat
12.30: 3. szabadedzés
16.00: időmérő edzés

 

vasárnap:
15.00: futam

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