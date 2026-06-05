Egyelőre mindent letarolt a Ferrari a Monacói Nagydíjon

A két Ferrari, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, valamint hazai közönség előtt szereplő Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Forma-1-es Monacói Nagydíj pénteki második szabadedzésén is.

A harmadik helyen a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) végzett, őt a két Mercedes-pilóta, a brit George Russell és az összetettben éllovas olasz Kimi Antonelli követte. Monacói Nagydíj, 2. szabadedzés 1. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:13.026 per

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:13.137

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:13.194

4. George Russell (brit, Mercedes) 1:13.405

5. Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:13.529

6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 1:14.087 Korábban:

1. szabadedzés:

1. Leclerc 1:13.978 perc

2. Hamilton 1:14.204

3. Verstappen 1:14.491

4. Antonelli 1:14.537

5. Russell 1:14.983

6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:15.291 A további program, szombat

12.30: 3. szabadedzés

16.00: időmérő edzés vasárnap:

15.00: futam Kapcsolódó A Monacói Nagydíj előtt tett bejelentést Leclerc kapcsán a Ferrari Szerződést hosszabbított a monacói versenyző.