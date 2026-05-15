Mi a Real Madrid válságának valódi oka?

Menjünk vissza egy pillanatra oda, ahol még minden rendben volt. Nemrég a klub a saját YouTube-csatornájára feltöltötte a 2024-es BL-döntő félidei csapatmegbeszélését. A felvételen a pályán folyó taktikai harcot nyilvánosan és hangosan elemzi Carlo Ancelottival a két csapatkapitány: Nacho és Dani Carvajal. Őket megtisztelve Toni Kroos pedig csak privátban egyeztet az edzői stábbal. Ezt követően Ancelotti választási lehetőségeket kínál fel a játékosainak, és rájuk bízza, szerintük melyik koncepcióval esélyesebb megfordítani a meccs dinamikáját.

A játékosok döntenek, majd a második félidőben be is húzzák a meccset.

Ez rengeteg mindenről árulkodik egyszerre:

hogyan viselkednek a játékosok egymással,

kinek és hogyan szokás felszólalni,

mi a szakmai stáb és a játékosok viszonya,

mi a csapat játékfelfogása.

A győztes Bajnokok Ligája-döntőt követő nyáron rossz döntések egész sorozata indult meg, melyek a már említett sikertényezők sorozatos tönkretételét eredményezték. Követve a klubhoz köthető híreket, a konfliktusok eszkalálódása előtt azonosítottak néhány fejlesztési területet: új mélységi irányító, egy sportigazgató, egy alkalmas edző meg egy új orvosi stáb. Nem életszerű azt hinni, hogy mindez két év alatt rájuk szakadt, mint valami bibliai csapássorozat. Mi okozza, hogy hirtelen mégis ennyi minden lett sürgős?

Vélhetően az, hogy a klub valami olyasmit vesztett el az elmúlt két szezonban, ami sok más probléma hatását enyhítette.

A klubkultúrát.

Azt pedig venni, leigazolni nem lehet csak úgy, hiába ez Florentino Pérez elnök általános megoldása a legtöbb dologra. Hogy mire juthat ezzel a módszerrel ezúttal a presidente, az alighanem kiderül majd, hiszen hét BL-győzelemmel és folyamatos rekordbevételekkel nem fogja elvenni tőle a lehetőséget az igazgatótanács. A kilátások azonban nem túl derűsek.