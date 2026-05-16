Eszelősen nagy gólt lőtt Schäfer András a Bundesligában

Schäfer Andrással a kezdőcsapatban az Union Berlin 4-0-ra legyőzte hazai pályán az Augsburgot szombat délután a német labdarúgó-bajnokság 34., utolsó fordulójában, amely után a Heidenheim és a St. Pauli esett ki az élvonalból.
A magyar válogatott középpályás a tizedik percben gólpasszt adott, majd az 54. percben maga vette be az ellenfél kapuját, 20 méterről bombázta a labdát a bal felső sarokba (a gólt az Aréna4 Facebook-oldalán lehet megnézni).
Csapattársa, a szerb Andrej Ilic duplázott, a végeredményt pedig a dél-koreai Dzsong Vujong állította be. Az Union Berlin végül a 11. helyen végzett.
Hetekkel korábban már eldőlt, hogy a Bayern München megnyerte története 35. bajnoki címét, illetve az utolsó előtti játéknap óta ismert, hogy az RB Leipzig a harmadik lesz, és a bajor csapat, valamint az ezüstérmes Borussia Dortmund mellett szintén indulhat a Bajnokok Ligájában. Három hónappal térdsérülését követően Gulácsi Péter újra a lipcseiek kezdőcsapatában kapott helyet, miként a magyar válogatott védője, Willi Orbán is. A Konferencia Liga-selejtezős hetedik hely megtartásáért küzdő Freiburg otthonában azonban 4-1-re kikapott a Leipzig. A győztes házigazda szerdán Európa Liga-döntőt játszik Isztambulban az Aston Villa ellen, és ha nyer, a következő idényben a Bajnokok Ligájában indulhat, ha viszont elveszíti a finálét, a nemzetközi kupaindulás szempontjából felértékelődik számára a Bundesliga hetedik helye. A negyedik pozícióban a VfB Stuttgart végzett, amely így ugyancsak a BL-ben lesz érdekelt.
Szintén lehetett tudni, hogy az utolsó körben az utolsó három helyezett közül az egyik az osztályozót jelentő 16. helyen végez, a másik kettő viszont kiesik. A legkedvezőbb pozícióból a Wolfsburg várta a szombati játéknapot, és a sérült Dárdai Bence nélkül is 3-1-re nyert a St. Pauli vendégeként, így készülhet az osztályozóra, míg a hamburgiak sereghajtóként búcsúztak. A másik kieső végül a Heidenheim lett, amely hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Mainztól.
A gólkirályi címet 36 találattal a Bayern München csatára, Harry Kane szerezte meg, aki szombaton háromszor volt eredményes a Köln ellen 5-1-re megnyert összecsapáson. Egyébiránt a 32 éves angol válogatott támadó idénybeli ötven mérkőzésén 58 gólt ért el, csapata 122 szerzett bajnoki gólja a második legtöbb a topligák között. Első helyen a Torino áll az 1947/1948-as idényben elért 125 találattal.
Bundesliga, 34. (utolsó) forduló
Bayern München-1. FC Köln 5-1 (3-1)
Bayer Leverkusen-Hamburger SV 1-1 (0-0)
Eintracht Frankfurt-VfB Stuttgart 2-2 (0-2)
Freiburg-RB Leipzig 4-1 (2-1)
Werder Bremen-Borussia Dortmund 0-2 (0-0)
Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim 4-0 (2-0)
Union Berlin-Augsburg 4-0 (2-0)
St. Pauli-Wolfsburg 1-3 (0-1)
Heidenheim-FSV Mainz 0-2 (0-2)
A végeredmény
1. Bayern München 34 28 5 1 122-36 89 pont
2. Borussia Dortmund 34 22 7 5 70-34 73
3. RB Leipzig 34 20 5 9 66-47 65
4. VfB Stuttgart 34 18 8 8 71-49 62
5. Hoffenheim 34 18 7 9 65-52 61
6. Bayer Leverkusen 34 17 8 9 68-47 59
7. SC Freiburg 34 13 8 13 51-57 47
8. Eintracht Frankfurt 34 11 11 12 61-65 44
9. Augsburg 34 12 7 15 45-61 43
10. FSV Mainz 05 34 10 10 14 44-53 40
11. Union Berlin 34 10 9 15 44-58 39
12. Borussia Mönchengladbach 34 9 11 14 42-53 38
13. Hamburger SV 34 9 11 14 40-54 38
14. 1. FC Köln 34 7 11 16 49-63 32
15. Werder Bremen 34 8 8 18 37-60 32
16. VfL Wolfsburg 34 7 8 19 45-69 29
17. Heidenheim 34 6 8 20 41-72 26
18. St. Pauli 34 6 8 20 29-60 26