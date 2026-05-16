A meccs után a játékosok még pezsgővel locsolták, mégis távozik a DVSC vezetőedzője

Távozik posztjáról Sergio Navarro, a labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC vezetőedzője; a spanyol szakember irányításával Konferencia Liga-indulást érő negyedik helyen végeztek a debreceniek.

A hír egy órával az idény végét követően jelent meg a klub honlapján. Eszerint az elsődleges indok, hogy

a vezetőség és az edző nem jutottak egyezségre, így szerződése lejártával Navarro és stábja elhagyja az egyesületet.

Érdekesség, hogy az M4-nek nyilatkozva Navarro még arról beszélt, nincs most itt az ideje, hogy a jövőjéről beszéljen, illetve a játékosok egy ponton körbeálltak és pezsgővel locsolták.

A 46 éves spanyol tréner egy idény után köszön el, követik őt segítői, Alex Pallarés, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdelilah Abdeslami is.

A klubvezetés egyelőre nem közölte, ki lesz az új vezetőedző.

A Debrecennél egyébként tulajdonosváltás volt a szezon közben, januárban jelentették be ugyanis, hogy a brit érdekeltségű STOTT CAPITAL HUNGARY Kft. megszerezte a DVSC Futball Zrt. irányító többségi tulajdonrészét.