Amíg Mbappét kifüyülték, az ellenfél klasszisát állva ünnepelték a Real-drukkerek

A meccset 2-0-ra nyerte meg a Real Madrid, de a találkozó után nem a gólokról esett a legtöbb szó, hanem arról, hogy a hazai szurkolók kifütyülték a csapatkapitányi karszalagot viselő Vinícius Júniort, valamint a csereként beállt Kylian Mbappét, és kijutott a kritikákból Florentino Pérez elnöknek is.

Az ellenfélhez a második félidőben beálló Santi Cazorlát viszont hatalmas ünneplésben részesítette a madridi közönség, amely állva tapsolt a 41 éves klasszisnak.

L’ovation du Bernabeu pour Santi Cazorla 🇪🇸 (41 ans). Respect et chapeau l’artiste ! 🎩 pic.twitter.com/wdg2ur0lmW — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2026

A kétszeres Eb-győztes, 81-szeres spanyol válogatott játékos esetében már az is csoda, hogy ott lehet még a pályán, hiszen korábban majdnem belehalt az Achillesét megtámadó fertőzés szövődményeibe. A kálváriájáról itt írtunk bővebben.

Feljutás után kiesés

A Villarrealnál, a Málagában és az Arsenalban is megfordult támadó középpályás egy katari kitérőt követően, 2023 nyarán tért vissza első klubjához, a Real Oviedóhoz, amelyet tavaly visszajuttatott az élvonalba. Az idei szezon azonban nem sikerült jól az Oviedónak, amely az utolsó előtti Levantétól is tíz ponttal van elmaradva, így jövőre ismét a másodosztályban szerepel majd. Cazorla – akinek június 30-án jár le a szerződése a klubbal – idén a várakozásnak megfelelően már csak epizódszereplő volt az Oviedónál, bár 26 meccsen is pályára lépett, mindössze 771 perc és egy gólpassz került a neve mellé.

De a madridi közönség nem felejtette el, amit a spanyol fociért tett, és azt, hogy fantasztikus sportember, aki sosem adta fel.