Balhés Real-meccs: az elnök távozását követelték, Mbappét kifütyülték

Az ezüstérmes Real Madrid 2-0-ra legyőzte otthon a sereghajtó és már kiesett Real Oviedót a spanyol labdarúgó-bajnokság hétközi, 36. fordulójában, a gólokat Gonzalo García és a csereként beállt Jude Bellingham szerezte.

Az eredmény azonban másodlagos volt, ugyanis a Real-drukkerek elég markánsan kifejezték nemtetszésüket.

A napokban nyilatkozott Florentino Pérez klubelnök, aki kiadósat bírózott és jelezte, hogy bár sokan akarják, nem fog lemondani. A Marca cikke szerint ugyan nem kapott akkora fújolást ezúttal, mint például a Levante ellen, azonban felvételek készültek arról, hogy szurkolókkal veszekszik a VIP-páholyból, illetve a biztonságiak leszedettek több molinót, amiken az áll, hogy „Florentino bűnös”, illetve amin az elnök távozását követelték.

Florentino Perez is arguing with fans 😭😭😭😭 pic.twitter.com/3ggdjc3Q0W — WolfRMFC (@WolfRMFC) May 14, 2026

Nemcsak Péreznek jutott ki a bírálatból, már a Real Madrid csapatbuszának érkezését is füttyszó fogadta a stadionnál, majd Kylian Mbappét a bemutatásnál is fújolták és akkor is, amikor a 69. percben pályára lépett. A francia csatár sérülés miatt kihagyta a Barcelona ellen végül elveszített El Clásicót, viszont sokakat magára haragított azzal, hogy elment Olaszországba vakációzni, többen is a távozását követelték. De füttyszó kísérte Vinícius Jr. néhány labdaérintését is, ahogy kapott kritikát Aurélien Tchouameni is, aki nemrég Fede Valverdével verekedett össze.

Ilyen az élet. Az emberek kifejtik a véleményüket, nem veszem magamra. Máskor is kifütyültek már a pályafutásom során. Ez is a játék része. Van, hogy a drukkerek elégedetlenek, ugyanakkor még mindig itt vannak

– mondta Mbappé a meccs után és arról is beszélt, neki nem jelentett gondot, hogy ezúttal csak csere volt, a vezetőedző, Álvaro Arbeloa amúgy is azt mondta neki, hogy csak a negyedik csatár ezen az estén.

Ebből viszont megint egy ügy kerekedhet, ugyanis a vezetőedző szerint semmi ilyen nem hangzott el.

Bárcsak lenne négy csatárom. De nincs, és nem is mondtam ilyet Mbappénak. Lehet, csak nem értett meg. De nem tudom, mit válaszoljak, sosem mondtam neki, hogy ő a negyedik csatár. Mutassák meg nekem a vegyes zónában tett nyilatkozatát és megvitathatjuk. De, amíg nem hallom, mit is mondott pontosan, nem fogom véleményezni

– felelte a Real Madrid idény közben kinevezett vezetőedzője.

A Real az előző és a mostani szezonban is trófea nélkül maradt.

La Liga, 36. forduló Real Madrid-Real Oviedo 2-0 (1-0) Valencia-Rayo Vallecano 1-1 (1-1) Girona-Real Sociedad 1-1 (0-1)