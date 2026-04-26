Mivel a Bayern már bebiztosította a bajnoki címet, így Vincent Kompany mindössze három játékost – Laimer, Pavlovic, Luis Díaz – hagyott a kezdőben a Bayer Leverkusen elleni, 2-0-ra megnyert kupaelődöntőn látott csapatból, mivel már a PSG elleni keddi BL-elődöntőre tartalékolt.

A Mainz kihasználta, hogy a bajorok nem a legerősebb kezdőjükkel álltak fel, és negyedóránként szerzett egy gólt, Kohr Szano beadása után talált be, Nebel és Becker pedig a kapusról kipattanót pofozta be.

Az Opta statisztikái szerint a 21. évszázadban először fordult elő, hogy a Bayern háromgólos hátránnyal vonulhatott a szünetre egy bajnokin.

3 – Der 1. FSV Mainz 05 ist erst das vierte Team in diesem Jahrtausend, das in einem Bundesligaspiel mit drei Toren zur Halbzeit gegen den FC Bayern führt. Seltenheit. @1FSVMainz05 #M05FCB pic.twitter.com/mf4a34gOCX — OptaFranz (@OptaFranz) April 25, 2026

A cserék főszerepet játszottak a nagy fordításban

„Hogy mi romlott el az első félidőben? Minden! Nem volt nagy elemzés a félidőben, a minőség és a mentalitás elég volt a változáshoz. A játékosok elfogadták, hogy harcolniuk kell, és félretették a sérüléstől való félelmüket. Aztán a végén úgy ünnepeltek, mintha egy osztályozót nyertek volna meg. Imádtam” – nyilatkozta Kompany, aki a félidőben Kane-t és Olisét is behozta.

A Bayern Jackson góljával kezdte meg a felzárkózást, majd beszállt Musiala és Stanisic is, a bajnok pedig teljesen beszorította a hazaiakat. Olise jobbról befelé húzva szenzációsan csavart a bal felsőbe, majd Musiala közelről bekotort labdájával a 80. percben már 3-3 volt az állás. A Bayern azonban nem állt le, és miután Batz kapus középre ütötte Musiala beadását, Kane megszerezte azt a gólt, amivel összejött a nagy fordítás.

A münchenieknek ez volt a nyolcadik olyan bajnokijuk idén, amikor hátrányból nyertek, és ezzel beállították a Leverkusen rekordját az 1999-2000-es szezonból.

Gerd Müllerék még ennél is nehezebb helyzetből nyertek

A Bundesliga honlapja rangsorolta a nagy fordításokat, és a tízes listán a harmadik helyre került Kane-ék mostani bravúrja. A képzeletbeli dobogó második fokára az 1973 augusztusában játszott Frankfurt-Stuttgart találkozó került, amelyen a félidőben még 0-0 volt az állás, aztán a 66. percben már 3-0-ra vezetett a Stuttgart. A Frankfurt azonban rátaposott a gázra, és egy 16 perces őrület során négy gólt szerzett, így végül 4-3-ra nyert.

A legnagyobb fordítás pedig a Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge nevével fémjelzett Bayernhez kapcsolódik, amely 1976 szeptemberében az 53. percben 0-4-re állt a Bochum ellen – végül azonban 6-5-re nyert.