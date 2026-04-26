Mivel a Bayern már bebiztosította a bajnoki címet, így Vincent Kompany mindössze három játékost – Laimer, Pavlovic, Luis Díaz – hagyott a kezdőben a Bayer Leverkusen elleni, 2-0-ra megnyert kupaelődöntőn látott csapatból, mivel már a PSG elleni keddi BL-elődöntőre tartalékolt.
A Mainz kihasználta, hogy a bajorok nem a legerősebb kezdőjükkel álltak fel, és negyedóránként szerzett egy gólt, Kohr Szano beadása után talált be, Nebel és Becker pedig a kapusról kipattanót pofozta be.
Az Opta statisztikái szerint a 21. évszázadban először fordult elő, hogy a Bayern háromgólos hátránnyal vonulhatott a szünetre egy bajnokin.
3 – Der 1. FSV Mainz 05 ist erst das vierte Team in diesem Jahrtausend, das in einem Bundesligaspiel mit drei Toren zur Halbzeit gegen den FC Bayern führt. Seltenheit. @1FSVMainz05 #M05FCB pic.twitter.com/mf4a34gOCX
— OptaFranz (@OptaFranz) April 25, 2026
A cserék főszerepet játszottak a nagy fordításban
„Hogy mi romlott el az első félidőben? Minden! Nem volt nagy elemzés a félidőben, a minőség és a mentalitás elég volt a változáshoz. A játékosok elfogadták, hogy harcolniuk kell, és félretették a sérüléstől való félelmüket. Aztán a végén úgy ünnepeltek, mintha egy osztályozót nyertek volna meg. Imádtam” – nyilatkozta Kompany, aki a félidőben Kane-t és Olisét is behozta.
A Bayern Jackson góljával kezdte meg a felzárkózást, majd beszállt Musiala és Stanisic is, a bajnok pedig teljesen beszorította a hazaiakat. Olise jobbról befelé húzva szenzációsan csavart a bal felsőbe, majd Musiala közelről bekotort labdájával a 80. percben már 3-3 volt az állás. A Bayern azonban nem állt le, és miután Batz kapus középre ütötte Musiala beadását, Kane megszerezte azt a gólt, amivel összejött a nagy fordítás.
A münchenieknek ez volt a nyolcadik olyan bajnokijuk idén, amikor hátrányból nyertek, és ezzel beállították a Leverkusen rekordját az 1999-2000-es szezonból.
Gerd Müllerék még ennél is nehezebb helyzetből nyertek
A Bundesliga honlapja rangsorolta a nagy fordításokat, és a tízes listán a harmadik helyre került Kane-ék mostani bravúrja. A képzeletbeli dobogó második fokára az 1973 augusztusában játszott Frankfurt-Stuttgart találkozó került, amelyen a félidőben még 0-0 volt az állás, aztán a 66. percben már 3-0-ra vezetett a Stuttgart. A Frankfurt azonban rátaposott a gázra, és egy 16 perces őrület során négy gólt szerzett, így végül 4-3-ra nyert.
A legnagyobb fordítás pedig a Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge nevével fémjelzett Bayernhez kapcsolódik, amely 1976 szeptemberében az 53. percben 0-4-re állt a Bochum ellen – végül azonban 6-5-re nyert.
Bundesliga, 31. forduló:
Hamburger SV – TSG 1899 Hoffenheim 1-2 (1-2)
FSV Mainz 05 – Bayern München 3-4 (3-0)
VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach 0-0
FC Augsburg – Eintracht Frankfurt 1-1 (1-0)
1. FC Heidenheim – St. Pauli 2-0 (1-0)
1. FC Köln – Bayer Leverkusen 1-2 (0-1)
pénteken játszották:
RB Leipzig – Union Berlin 3-1 (2-0)
vasárnap játsszák:
VfB Stuttgart – Werder Bremen 15.30
Borussia Dortmund – SC Freiburg 17.30
A tabella:
1. Bayern München 31 26 4 1 113-32 82
2. Borussia Dortmund 30 19 7 4 61-31 64
3. RB Leipzig 31 19 5 7 62-38 62
4. Hoffenheim 31 17 6 8 61-45 57
…………………………………………………
5. VfB Stuttgart 30 17 5 8 62-42 56
…………………………………………………
6. Bayer Leverkusen 31 16 7 8 62-42 55
…………………………………………………
7. Eintracht Frankfurt 31 11 10 10 56-58 43
8. SC Freiburg 30 12 7 11 44-48 43
9. Augsburg 31 10 7 14 39-55 37
10. FSV Mainz 05 31 8 10 13 39-49 34
11. Borussia Mönchengladbach 31 7 11 13 36-50 32
12. Union Berlin 31 8 8 15 35-55 32
13. 1. FC Köln 31 7 10 14 45-53 31
14. Hamburger SV 31 7 10 14 34-50 31
15. Werder Bremen 30 8 7 15 35-53 31
…………………………………………………
16. St. Pauli 31 6 8 17 26-53 26
…………………………………………………
17. VfL Wolfsburg 31 6 7 18 41-66 25
18. Heidenheim 31 5 7 19 35-66 22
1-4.: Bajnokok Ligája
5.: Európa Liga
6.: Konferencia Liga-selejtező
16.: osztályozó
17-18.: kiesés