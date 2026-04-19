Balhés felvezetés után hatgólos meccsen lett bajnok a Bayern

A címvédő Bayern München 4-2-re legyőzte hazai pályán a VfB Stuttgartot vasárnap délután a német labdarúgó Bundesliga 30. fordulójában, és ezzel megszerezte 35. bajnoki aranyérmét, írja az MTI.

Bár a vendégek kerültek előnybe, a házigazda a 31. és a 37. perc között három gólt szerezve fordított.

A szünetben beállt a góllövőlistát vezető Harry Kane, az angol válogatott csatár pedig az 52. percben idénybeli 32. találatát érte el.

A hajrában a vendégek szépítettek, de a hazai örömünnepet nem tudták elrontani.

Rekord a csapattól, balhé a meccs előtt

A bajnoki cím megszerzése mellett a Bayern újabb Bundesliga-rekordot is felállított, miután az előző fordulóban megdöntötte a klub által az 1971/1972-es idényben elért 101 gólos csúcsot. Az új ligarekord pontos gólszáma a következő négy fordulót követően derül ki.

Az ünnepi hangulatra árnyékot vetett, hogy a mérkőzés előtt a két csapat szurkolói összecsaptak a stadion előtt, többen, köztük rendőrök is megsérültek.