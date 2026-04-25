Meghökkentő módszerrel próbál lelket verni a Spurs-játékosokba Roberto De Zerbi

De Zerbi a Brighton elleni mérkőzésen.
Harvey Murphy/News Images/NurPhoto via Getty Images
2026. 04. 25. 12:33
A Tottenham Hotspurt irányító Roberto De Zerbi a sok sérülés és a gyenge eredmények miatt úgy érzi, főleg a játékosai önbizalmát kell felépítenie. Ehhez azt választotta, hogy a focistákról készült YouTube-videókat mutat a csapatának.

A Times cikke szerint De Zerbi direkt olyan felvételeket szedett össze, ahol brillíroznak a játékosai, ezzel megmutatva, hoy mire képesek valójában. Elmondása szerint ugyanis csupán egy győzelem is elég lehet a folyamat visszafordítására.

A következő mérkőzést a már kiesett Wolverhampton Wanderers ellen játssza a Spurs, ezért jobb lehetősége egy sikerre nem igazán lehet már a szezonban. Ezért is került ennyire fókuszba ez a találkozó.

Kapcsolódó
Őrülten nagy KO a Premier League-ben, ilyen kezdésre aligha számított bárki
A Nottingham lehet, hogy bennmaradást érő győzelembe hajszolta magát.

Ajánlott videó

Most már nem a Fradi az esélyes, de megremeg-e az ETO lába a bajnoki cím kapujában?

