Őrülten nagy KO a Premier League-ben, ilyen kezdésre aligha számított bárki

2026. 04. 25. 03:33
Az Európa Ligában-elődöntős Nottingham Forest ötgólos győzelmet aratott a Sunderland vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának pénteki mérkőzésén.

A Forest a 17. percben szerezte meg a vezetést, a 37. percben pedig már 4-0-s előnyben volt.

Az egész bajnoki szezonban mindössze egyszer szerzett négy gólt a csapat – igaz, az előző fordulóban, de akkor az utolsó félórában szórta meg ellenfelét –, azaz mindenképpen meglepő volt, hogy már a szünet előtt sikerült felnégyelni az ellenfelet. Morgan Gibbs-White és Igor Jesus gólt és gólpasszt szerzett ebben a rohanásban, előbbinél több gólt senki sem szerzett 2026-ban az angol bajnokságban.

A hat kör óta veretlen nottinghamiek a sikerükkel nagy lépést tettek a bennmaradás felé, ugyanis így már nyolc ponttal előzik meg a kieső helyen álló Tottenham Hotspurt, amely eggyel kevesebb találkozót játszott.

Premier League, 34. forduló

Sunderland-Nottingham Forest 0-5 (0-4)

Kapcsolódó
Real-blama a bajnokságban: kézben volt a meccs, mégsem lett meg a győzelem
A Betis a 94. percben mentett pontot hazai pályán, amivel nagy szívességet tett a Barcelonának.

Ajánlott videó

Most már nem a Fradi az esélyes, de megremeg-e az ETO lába a bajnoki cím kapujában?

