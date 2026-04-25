Őrülten nagy KO a Premier League-ben, ilyen kezdésre aligha számított bárki

Az Európa Ligában-elődöntős Nottingham Forest ötgólos győzelmet aratott a Sunderland vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának pénteki mérkőzésén.

A Forest a 17. percben szerezte meg a vezetést, a 37. percben pedig már 4-0-s előnyben volt.

Az egész bajnoki szezonban mindössze egyszer szerzett négy gólt a csapat – igaz, az előző fordulóban, de akkor az utolsó félórában szórta meg ellenfelét –, azaz mindenképpen meglepő volt, hogy már a szünet előtt sikerült felnégyelni az ellenfelet. Morgan Gibbs-White és Igor Jesus gólt és gólpasszt szerzett ebben a rohanásban, előbbinél több gólt senki sem szerzett 2026-ban az angol bajnokságban.

10 – Across 2026, no player has scored more goals in the Premier League than Nottingham Forest's Morgan Gibbs-White (10 – level with Igor Thiago).

A hat kör óta veretlen nottinghamiek a sikerükkel nagy lépést tettek a bennmaradás felé, ugyanis így már nyolc ponttal előzik meg a kieső helyen álló Tottenham Hotspurt, amely eggyel kevesebb találkozót játszott.