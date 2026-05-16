Karácsony Gergely nem akar több stadiont, de a budapesti olimpiát támogatja

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombati évi rendes közgyűlésén azt mondta, elkötelezett támogatója annak, hogy a főváros nyári olimpiának és paralimpiának adjon otthont.

Hozzátette:

az eseményt úgy tartja elképzelhetőnek, hogy ne épüljön több stadion, viszont a játékok kapcsán megvalósulhatnának azok a – főleg közlekedést érintő – városfejlesztések, amelyekre Budapestnek amúgy is szüksége van, példaként többek között az elővárosi közlekedést, a repülőtér könnyebb elérését említette.

A főpolgármester szerint társadalmi párbeszédet kell indítani Magyarország kormányával, és fontos, hogy mindkét félnek elkötelezettnek kell lennie a rendezés mellett. A tervek között említette meg azt is, hogy a paralimpiára a teljes budapesti közlekedést akadálymentessé kell tenni. Emlékeztetett rá, hogy Budapesten minden olyan látnivaló, amelynél ma a külföldiek fényképezkednek, a Millennium idején épült.

Budapest és Magyarország hatalmas sikere lenne, ha a következő európai nyári olimpiát ide tudnánk hozni. Legyen ez egy közös ügyünk, amely összehoz minket! Hajrá, budapesti olimpia!

– zárta szavait a főpolgármester.

A MOB elnöke, Gyulay Zsolt korábban úgy fogalmazott, hogy 2036-ban lehet reális esélyünk olimpiát rendezni. 2028-ban Los Angeles, 2032-ben Brisbane lesz a játékok házigazdája.

Az MTI cikke szerint Gyulay beszámolójában azt mondta szombaton, hogy a magyar versenyzők jól helytálltak a februári milánó-cortinai téli olimpián, amelyen a legjobb eredmény a műkorcsolya páros negyedik helyezése volt. Ezután bejelentette: a következő hónapban először látogat Magyarországra Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, abból az alkalomból, hogy június 11–13-án Budapest ad otthont az Európai Olimpiai Bizottság közgyűlésének.