„Büszkén, emelt fővel nézhetünk tükörbe” – a hokikapitánynak tetszett, ahogy csapata küzdött a finnek elleni vb-meccsen

A magyar válogatott 4-1-re kikapott a világ élvonalához tartozó finn csapattól a svájci jégkorong-világbajnokság zürichi csoportjában. A gól nélküli első harmad után két gyors finn találatra Sebők Balázs válaszolt, ám a folytatásban még kétszer betalált a rivális. A két válogatottnak ez volt a harmadik vb meccse, és a harmadik finn diadal.

A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében. Vasárnap a britek elleni 5-2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkoznak.

A válogatott szövetségi kapitánya, Majoross Gergely az MTI-nek úgy értékelt, hogy amit tudnak kontrollálni, abban a legjobbjukat nyújtsák, és csapatként küzdve nagyon sok energiát tettek bele a meccsbe. Megjegyezte: amit a szakmai stáb szeretett volna kapni az első vb-meccstől, azt megkapta.

Azt hiszem, büszkén, emelt fővel nézhetünk tükörbe. Viszont vasárnap is fontos mérkőzés vár ránk, Ausztria ellen is hasonló teljesítményre lesz szükségünk. Talán többet lesz nálunk a korong, talán több helyzetünk lesz, és ezekkel élni kell

– fogalmazott.

Majoross jelezte: szeretné, hogy a szerdán még a finn bajnoki döntőben játszott Galló Vilmos a mostani pihenője után az osztrákok ellen jégre lépjen, míg az izomhúzódással kezelt Bartalis István szereplése kérdéses.

A 28 lövést hárító Vay Ádám nehéz meccsre számított.

Próbáltam felkészülni az ellenfélből. Tudtuk, hogy nagyok, erősek, és valóban, nagyon harcolnom kellett, hogy lássam a lövéseket. A stáb remekül felkészített bennünket, és sok tapasztalatot szereztünk ebből a meccsből is

– mondta.

Sofron István örült annak, hogy a meccs feléig nyílt volt a csata: „Nem estünk pánikba akkor sem, amikor beszorultunk. Tettük a dolgunkat, mindenki igyekezett tartani a helyét. Türelmesek maradtunk, nem rohangáltunk feleslegesen. Az osztrákok ellen már más lesz, ott többet birtokoljuk majd a korongot, és marad erő a támadásokra is” – mondta az FTC csatára.

A csoport (Zürich) Finnország-Magyarország 4-1 (0-0, 3-1, 1-0) gól: Heinola (21.), Puljujärvi (24., 43.), Kuokkanen (37.), illetve Sebők (28.)