Csodára már nincs szükség, győzelemre igen – vajon megszilárdítja helyét az elitben a hokiválogatott?

Ismét a bennmaradás és a fejlődés céljával indul a magyar jégkorong-válogatott a pénteken kezdődő elitvilágbajnokságon, amelyen Zürichben vívja csoportmérkőzéseit sorrendben Finnország, Ausztria, Nagy-Britannia, Németország, a házigazda Svájc, a címvédő Egyesült Államok és Lettország ellen.

Majoross Gergely csapata tavaly sikerrel vette az akadályt, Kazahsztán legyőzésével tagja maradt a 16-os élvonalnak, ugyanakkor a szövetségi kapitány nem titkolta, voltak olyan találkozók, amelyeken sokkal jobban kellett volna játszaniuk. A norvégok elleni 0-1-et leszámítva a másik öt vereség során többször alárendelt szerepben volt a válogatott. A németektől és a csehektől 6-1-re, az amerikaiaktól 6-0-ra, a dánoktól – a gyorsan ütött két gól ellenére – 8-2-re, a svájciaktól pedig az utolsó tíz percre összeomolva 10-0-ra kapott ki, eleveníti fel az MTI.

Ezek alapján mondta azt a kapitány, hogy bőven van még fejlődési potenciál, és ahhoz, hogy még magasabb szintre jusson a magyar hoki, szinte minden területen szükség van javulásra.

A felkészülés utolsó állomásán, szerdán a világ közvetlen élvonalához tartozó Kanadával szemben a védekezés már hatékonyabb volt, 3-1-es vereség lett a vége Neuchatelben, de erre lehet alapozni és a mutatott játék önbizalmat adhat. Amiben még látványosan javulni kell, az az emberelőnyök kihasználása és a hátrányok kivédekezése, ezek nem mentek jól a tíz felkészülési meccsen.

Vajon elég lesz egy győzelem a bennmaradáshoz?

A hőn áhított bennmaradáshoz tavaly elegendő volt három pont – a kazahok elleni 4-2-vel ez teljesült –, míg 2023-ban Tamperében ennyi kevésnek bizonyult, a franciák elleni hosszabbításos siker és az osztrákoktól elszenvedett büntetős vereség búcsút ért.

Az előzetes erőviszonyok alapján különösen a britek ellen lehet esély, velük kedden találkozik a Majoross-csapat. A szigetországiak most feljutóként lépnek pályára, és záró felkészülési meccsükön úgy tudtak 5-3-ra nyerni Olaszországban, hogy az utolsó 6:05 percben négyszer találtak be. Ellenük is maximális fegyelemre, illetve szerencsére lesz szükség. Tavaly a kazahok ellen már a 15. másodpercben sikerült vezetést szerezni, és ez az ellenfélben görcsös játékot eredményezett.

Az osztrákok ugyan jelenleg három NHL-essel is rendelkeznek, de ezek a játékosok kihagyják a vb-t, így elvileg egy kiváló játékkal megszoríthatók.

Mivel a németek jövőre rendezők lesznek, ezért most nem eshetnek ki, így aztán több világsztárjuk is a pihenést választotta. A többi négy meccsen nem sok esély van a pontszerzésre. A finnek, a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiak, a házigazda és történelmük első vb-aranyéremért hajtó, számos NHL-es kiválóságukat felvonultató svájciak, valamint a lettek – akiknek a légiósai kivétel nélkül európai elitbajnokságokban szerepelnek, és legutóbb kilenc gólt ütöttek a magyaroknak – más szintet képviselnek.

13. a magyar válogatott az erősorrendben

A nemzetközi szövetség torna előtt kiadott erősorrendje alapján nem lenne meglepetés a magyar csapat bennmaradása, ugyanis az IIHF a 13. helyre tette a csapatot. A viccelődő sorrendben némi aktuálpolitikát is belekevertek, ugyanis azt írták:

A táncoló egészségügyi miniszterünk remekül mozog

– utalva Hegedűs Zsolt virálissá vált táncára.

Szlovéniát, Nagy-Britanniát és Olaszországot sorolták mögénk ebben az erősorrendben, amelyben Kanada áll az első helyen.

A csapat egyik legnagyobb erőssége, Galló Vilmos szerdán még a finn döntőben játszott és szerzett ezüstérmet a KooKooval, így ő az utolsó pillanatban csatlakozik a többiekhez.

„Őt az eddigi terhelésének megfelelően használjuk majd, hiszen olyan hétmeccses döntőből érkezik, amin bőven nyolc meccsnek megfelelő harmadmennyiséget játszottak. Úgy alakítjuk majd a szerepeltetését, hogy a lehető legtöbbet tudjon segíteni a csapatnak” – mondta vele kapcsolatban Majoross.

Rutinos játékosok térnek vissza

Így aztán a tavalyihoz képest tíz helyen változik a válogatott, tizenöten maradtak a tavalyi csapatból. Négy rutinos játékos, Bartalis István, Sebők Balázs, Sofron István és Stipsicz Bence 2025-ben sérülés és mentális okok miatt nem lépett pályára, most viszont igen. Az NHL-es draftlistán szereplő Szongoth Domán kiugró teljesítmény esetén magasabb polcra kerülhet, és a fiatalok közül még az amerikai egyetemi ligában fejlődő Nemes Márton robbanhat be. A csatárok között az osztrák ligát hatan képviselik, az Erste Ligát pedig három bajnok gyergyói. Kimaradt viszont például a tavalyi vb-n kétszer is betaláló – ezzel Vincze Péterrel holtversenyben a legeredményesebb magyar – Mihalik András.

A hátvédsorban az Erste Liga legjobbjának választott Szabó Bence ezúttal nem került be a vb-csapatba, akárcsak két honosított, Szathmáry Simon és Nilsson Henrik, helyükre jött Stipsicz, a DVTK-s Csollák Márkó – neki ez lehet az első vb-je – és Kiss Roland.

A kapuban Bálizs Bence és Vay Ádám kettőse maradt, a harmadik helyre jött be Hegedüs Levente. A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC nem ad játékost a vb-re.

Mindkét csoportból az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe, a két utolsó kiesik a divízió I/A-ba. A németek nem eshetnek ki. A magyaroknak azért is lenne jó elkerülni a búcsút, mert a kiesőnek nehezebb dolga lesz jövőre. Egyrészt a franciák 2027-ben automatikus feljutók, mert övék a 2028-as elit-vb rendezési joga, ráadásul a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlására a Nemzetközi Jégkorong Szövetség dönthet úgy, hogy Fehéroroszország visszanyeri tagságát, hiszen jelenleg az orosz válogatottal együtt nem indulhat a vb-n.

A magyar keret és a mieink programja kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh) hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (FTC-Telekom), Horváth Milán (FTC-Telekom), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tornyai Gábor (UTE) csatárok: Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos (KooKoo, finn), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (FTC-Telekom), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Vincze Péter (Gyergyói HK) A magyarok programja: május 16., szombat, 16.20: Magyarország-Finnország május 17., vasárnap, 16.20: Magyarország-Ausztria május 19., kedd, 20.20: Magyarország – Nagy-Britannia május 22., péntek, 16.20: Magyarország-Németország május 23., szombat, 16.20: Svájc-Magyarország május 25., hétfő, 16.20: Magyarország-Egyesült Államok május 26., kedd, 12.20: Magyarország-Lettország