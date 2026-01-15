Bíróság elé áll a kétszeres olimpiai bajnok úszó, akit azzal vádolnak, hogy megerőszakolt egy kiskorú lányt

Kihallgatják nemi erőszak gyanújával a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok úszót, Yannick Agnelt.

A 33 éves sportember ellen 2021-ben kezdtek nyomozni, miután Naomé Horter, az úszó korábbi edzőjének, Lionel Horternek a lánya feljelentést tett. Yannick Agnelt azzal gyanúsítják, hogy kapcsolatban állt a tinédzserrel, akivel szexuális viszonyba keveredett 2016. január 1. és 2016. augusztus 31. között. Az eset idején ő 24 éves volt, Naomé Horter viszont mindössze 13.

Agnel még 2021-ben elismerte a viszont, de azt mondta, konszenzusos kapcsolat volt, és tagadta az erőszakot. Az államügyész viszont a nagy korkülönbség miatt szexuális zaklatásnak minősülnek, ezért bíróságra került az ügy. Az RMC Sport cikke szerint vádat emeltek Agnel ellen, akinek így bíróság elé kell majd állnia. Bár ügyvédei fellebbeztek, ezt a bíróság elutasította.

Klasszis úszó volt

Yannick Agnel első komoly eredményét a 2010-es budapesti Európa-bajnokságon érte el, ahol megnyerte a 400 méteres gyorsúszást (a harmadik helyen Kis Gergő zárt). 2012-ben, Londonban két elsőséget szerzett (200 gyors, 4×100-as gyorsváltó), egy évvel később ugyanezen két számban világbajnok lett Barcelonában. Abban az évben, amikor kapcsolatba került edzője lányával, pocsék évet zárt: 2016-ben a csalódást keltő riói olimpia után vonult vissza.