Youssef Mohamed Abdel Malek a kairói verseny 50 méteres hátúszásának egyik előfutama közben lett rosszul, elveszítette az eszméletét és a medence aljára süllyedt. Három és fél percig sem a bírók, sem az úszómesterek, sem senki más nem vette észre, csak a következő futam egyik versenyzője látta meg őt, írta az Eurosport.

A sportolót ugyan a helyszínen újraélesztették, ám hiába szállították kórházba, a szív- és légzési problémái olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni az életét.

A Reuters szerint a szövetség kénytelen volt ideiglenes bizottságot kinevezni a szervezet élére, miután a múlt héten leváltották a szövetség vezetőjét és igazgatótanácsát.

Az ügyészség ráadásul bíróság elé állította Jasszer Idriszt, a szövetség vezetőjét, az Egyiptomi Olimpiai Bizottság tagját. De vádemelési javaslat érkezett az úszószövetség ügyvezető igazgatója, a versenyigazgató, a főbíró, az al-Zohour Sportklub más tisztviselői és több úszómester ellen is.

Mindegyiküket azzal vádolják, hogy nem teljesítették kötelességüket a verseny során, és még defibrillátor sem volt a medence körül.

Ha bebizonyosodik az érintettek bűnössége, akkor a sportvezetők börtönbe is kerülhetnek.