Rangadót nyert a pólóválogatott, két meccs után biztosan csoportelső az Eb-n

A magyar válogatott hétfőn 13-10-re nyert a montenegrói csapat ellen a férfi vízilabda Európa-bajnokság második fordulójában.

Varga Zsolt csapata pompásan védekezett, három negyed alatt mindössze öt gólt tudott dobni Montenegró. Eközben pedig a magyarok támadó játéka remekül szerepelt, az első félidőben nyolcszor is betaláltak a mieink, majd a harmadik játékrészt is 3-1-re behúzták. Az utolsó negyednél így már az is belefért, hogy kicsit kiengedjenek a mieink, ez volt az egyetlen negyed, amit nem nyertek meg.

Sikerével a magyar csapat csoportelsőként jut tovább, mivel a franciák legyőzték a máltaiakat. A pólócsapat maximális, hat pontot visz majd a középdöntőbe függetlenül attól, hogy mit játszik szerdán Máltával.