Saját játékosára támadt, eltiltották a román kéziválogatott szövetségi kapitányát

A szombati mérkőzés első félidejében, a Poli egygólos hátrányban támadott, a szerb beállós, Zoran Nikolic pedig a játékvezetők szerint támadó szabálytalanságot követett el. Buricea ekkor elvesztette a türelmét, lecserélte, majd a kispad mellett megütötte a 34 éves játékosát.

A SzékelySport azt írta, a televíziós felvételeken jól látható, amint az edző előbb megragadja, meglöki, majd arcon üti játékosát. A stábtagok gyorsan közbeléptek, és sikerült megfékezniük a helyzetet, mielőtt tovább fajult volna az incidens.

A szövetségi kapitány mindössze kétperces kiállítást kapott, a döntést a közvélemény és számos sportportál is megmagyarázhatatlannak nevezte.

A megbotránkoztató eset 37:34 percnél látható:

„Mondtam neki, hogy üljön le, nehogy kiállítsanak még valakit, mire visszaszólt. Meglöktem, hogy üljön le, de csak mellkason. Nem ütöttem meg. Mindenki állt, és az asztalnál szóltak, hogy túl sokan vagyunk talpon. Azt akartam, hogy üljön le, semmi több” – nyilatkozta Buricea a Gazeta Sporturilornak.

Mindenki feszült volt, ezek a pillanatok a játék velejárói. De túlzás, hogy arcon ütöttem.

A meccs után bocsánatot is kért. Valóban lehettem volna még nyugodtabb, de ha egy játékos nem hallgat rád, miután háromszor is szóltál neki, hogy üljön le, előfordulnak ilyen reakciók.”

A Román Kézilabda Szövetség a keddi fegyelmi tárgyaláson reagált az esetre,

Buriceát 5000 lej (kb. 385 ezer forint) pénzbírsággal sújtotta és hat mérkőzésre eltiltotta – ez azt jelenti, hogy a szakvezető idén már nem irányíthatja csapatát.

George Buricea 2024 januárja óta vezeti a román férfi kézilabda-válogatottat, a temesvári Polihoz idén júniusban szerződött.