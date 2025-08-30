sportteniszus openkamil majchrzak
Felnőtt férfi csavarta ki a gyerek kezéből a teniszező sapkáját a US Openen

2025. 08. 30.
Megdöbbentő otrombaságot hozott a US Open egyik mérkőzése, miután Kamil Majchrzak legyőzte Karen Kacsanovot.

A mérkőzés után a győztes lengyel teniszező kiment a közönséggel találkozni, számos apróságot aláírt, igyekezett mindenkinek a kedvében járni. Amikor azonban a meccsen hordott sapkáját egy gyereknek nyújtotta, a fiú mellett álló felnőtt férfi kicsavarta a kezéből a sapkát, majd a felesége táskájába rakta, miközben egy palackot is nyújtott még szignózásra.

Szegény Majchrzak nem vette észre, mi történt, csak a közösségi médiában látta, hogy nem jutott el a sapkája a cmzetthez. Az Instagram-oldalán felhívást is közölt, hogy segítsenek neki megtalálni a kissrácot, hogy kárpótolja.

