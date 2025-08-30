Felnőtt férfi csavarta ki a gyerek kezéből a teniszező sapkáját a US Openen

Megdöbbentő otrombaságot hozott a US Open egyik mérkőzése, miután Kamil Majchrzak legyőzte Karen Kacsanovot.

A mérkőzés után a győztes lengyel teniszező kiment a közönséggel találkozni, számos apróságot aláírt, igyekezett mindenkinek a kedvében járni. Amikor azonban a meccsen hordott sapkáját egy gyereknek nyújtotta, a fiú mellett álló felnőtt férfi kicsavarta a kezéből a sapkát, majd a felesége táskájába rakta, miközben egy palackot is nyújtott még szignózásra.

NEW: Tennis star Kamil Majchrzak is looking for a young boy who had a hat snatched from him by a grown man at the US Open. Majchrzak was seen trying to hand the boy his hat when a grown man took it and stashed it in a bag. “After the match, I didn’t record that my cap didn’t… pic.twitter.com/JE5vGxjNxg — Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2025

Szegény Majchrzak nem vette észre, mi történt, csak a közösségi médiában látta, hogy nem jutott el a sapkája a cmzetthez. Az Instagram-oldalán felhívást is közölt, hogy segítsenek neki megtalálni a kissrácot, hogy kárpótolja.