A kanadai Summer McIntosh 400 méter vegyesúszásban 4:23.65 perces idővel új világcsúcsot állított fel hazája országos bajnokságán.

A 18 éves, háromszoros olimpiai bajnok sztár öt napon belül harmadik világrekordját érte el Victoriában.

Korábban

Utóbbi szám esetében Hosszú Katinka 2015-ös idejét adta át a múltnak.

🌏New World Record again and again !!!!!🔥🔥

🇨🇦2025 Canadian Swimming Trials

女子400IM

🇨🇦Summer McIntosh 4:23.65 =WR!!!!!!!!!! pic.twitter.com/KBqMgVRaia

— 競泳NEWS (@swimcoverage) June 12, 2025