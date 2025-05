Csak a hit és a család: bibliai idézettel reagált a kurvázni vágyó olimpiai bajnok birkózó

A riói játékok arany- és Tokió ezüstérmese, mellesleg háromszoros világbajnok birkózó a columbusi rendőrség csapdájába futott bele, a hatóságok ugyanis szándékosan adtak fel hirdetést prostituáltakról, majd a lehetőségre lecsapó tizenhat férfit (köztük Snydert) pedig letartóztatták.

A május 19-én bíróság elé álló sportember most a közösségi oldalán azt írta, a hitére és a családjára támaszkodik a továbbiakban.

– írta.

I want to thank everyone who has reached out with kindness and support. My focus is on my relationship with the Lord Jesus and my family. This is not conclusion of my journey.

1 Peter 4:17-18.

