Villámgólokkal, szép támadásokkal és Bálizs-bravúrokkal jött össze az első győzelem a hokivébén

A magyar válogatott kedd este 4-2-re legyőzte Kazahsztánt a jégkorong-világbajnokság harmadik csoportmeccsén.

Remekül kezdett a magyar csapat, hiszen Hári János 15 másodperc alatt megszerezte a vezetést Henrik Nilsson passzából. Feszültek voltak a kazahok, alighanem őket is meglepte, hogy azonnal hátrányba kerültek, ráadásul Németh Kristóf kiállításával se tudtak mit kezdeni.

A mieink önbizalmát viszont egy rontott ziccer se vette el, sőt a harmad végén Terbócs István a saját lövésének kipattanóját is a kapuba emelte fonákkal. Nem jött jól azonban, hogy Szongoth Donát véletlenül ugyan, de úgy szájba verte ellenfelét bottal, hogy kétszer két percre kiküldték, de ezt is kivédezték a mieink. Kazahsztán viszont nagyon felszívta magát erre a játékrészre, voltak ugyan helyzeteink, sőt emberelőnyünk is, de nem sikerült bevenni Maxim Pavlenko kapuját, csak összeveszni vele többször is. A mérkőzés nagy részében jól védekeztek a magyarok, ám Nyikita Mihajilisz bivalyerős és tűpontos lövésénél már Bálizs Bence is tehetetlen volt.

Végül ezt a harmadot meg is nyerte 1-0-ra Kazahsztán, pedig a második harmadban is sikerült mutatós támadásokat is kapuig vinni. A döntés az utolsó húsz percre maradt. Ezt úgy kezdtük, mint az elsőt, ezúttal 14 másodperc kellett a gólhoz, Galló Vilmos nagyon szemfülesen húzott be kapu mögül egy korongot. Lendületben is maradt a magyar csapat, két hatalmas Pavlenko-védés után Papp Kristóf parádés bejátszását pofozta a kapuba közelről Vincze Péter.

Persze nem adták fel a kazahok, bár egyre fegyelmezetlenebbek lettek az eredmény ismeretében. Bálizs komoly bravúrokat is bemutatott, így aztán sokáig nem kapott több gólt Magyarország, amíg az utolsó 70 másodpercre le nem vitte a kapusát támadáskor Kazahsztán. Valerij Orekov találata azonban csak szépségtapasz volt, magabiztos játékkal nyertek a mieink.

Sikerével megszerezte első győzelmét a magyar csapat, ez a három pont pedig még ngyon értékes lehet. Legközelebb csütörtökön Csehország ellen lép jégre a válogatott a vébén.