Kele János: 95%-ban jó az, amit Szoboszlai csinál a pályán

Londonban jártunk a hétvégén, hogy a helyszínről nézzük meg a Szoboszlai Dominik nélkül felálló Liverpoolt az Arsenal ellen. Azontúl, hogy a körítés ránk tett hatásairól beszámoltunk, elmeséltük, hogy kiknek a teljesítménye nyűgözött le minket élőben, valamint kibeszéltük azt is, hogy a meccs alakulása remek tanúságtétele volt annak, hogy Szoboszlai játéka nélkülözhetetlen a labda nélküli fázisban.

Nem akartunk beszélni az Aranylabdáról, de mentális egészségünk megőrzése érdekében terápiás jelleggel ki kellett adnunk magunkból, hogy milyen problémáink vannak a díjjal: kezdve a szubjektív szempontoktól, a médiacirkuszon át, egészen a szurkolói reakciókig. De nem csak a 2023/24-es szezon legjobb férfi és női játékosát díjazták a France Football gáláján, hanem megválasztották az előző szezon legjobb csapatát is, ami talán senkinek nem meglepő módon a BL-győztes és spanyol bajnok Real Madrid lett. Hogy ennek eldöntésére szolgálnak a bajnokságok és kupasorozatok? Valóban.

Sovány vigasznál is kevesebb lehet ez a Realnak, miután a hétvégén sima vereséget szenvedtek a szezon első Classicoján, amin egy felettébb érdekes kísérletnek lehettek szemtanúi a meccset követők. A Gyirmót ellen 6-4-re megnyert meccs után a kisvárdiaiak klubigazgatója és ideiglenes vezetőedzője, Révész Attila mindenkit figyelmezetett, hogy a modern futballban, nem elég labdával, hanem labda nélkül is jól kell teljesíteni. Úgy látszik azonban, hogy madridi kollégája nem olvasta a szabolcsi klubvezető nyilatkozát, mivel a Realban Vinicius Junior és Mbappé is mentesült a védekező feladatok ellátása alól. Ezt a Barcelona köszönte szépen, és a helyzetet könyörtelenül kihasználva négy gólt lőve húzta alá Révész mondását. A bátor, extrém magas védelmi vonallal operáló Flick-foci úgy látszik, hogy az elmúlt évek katalán szenvedésének a végét jelenti, úgyhogy a meccs kapcsán azt is kitárgyaltuk, hogy valójában mennyire stílusidegen ez a játék a Barcelonától.