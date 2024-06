Kéri András Dániel: Spalletti nem tudott identitást adni az olasz csapatnak

Párszor elmondtuk már a torna során, hogy ennyire gyenge olasz válogatottat rég láttunk, de arra azért nem számítottunk, hogy Svájc ennyire simán haza küldi az Eb-címvédőt. Spalletti hiányosságainak feltárása mellett a mélyére néztünk annak, hogy mik voltak a kudarcos olasz szereplés okai, beszéltünk az olasz utánpótlás helyzetéről, de nem hagytuk szó nélkül a fantasztikus teljesítményt nyújtó, taktikailag az olasz fölé növő svájci csapatot sem, ami akkora sötét ló volt a torna előtt, hogy egyáltalán nem láttuk jönni azt, hogy ennyire jók lesznek.

A pályára dortmundi lecsapó vihar miatt 25 perces szünettel tarkított, remek meccsen jutott tovább a házigazda Dánia ellen. A dánoknak helyzetek kidolgozása mellett a kapuba is sikerült betalálniuk a második félidő elején, azonban egy lábujjhegynyi les miatt a VAR annullálta Andersen találatát, majd ezt követően a dán védő kezére rálőtték a labdát a tizenhatoson belül, aminek az eredményeképp dán vezetés helyett német tizenegyes jöhetett. A meccsen történtek miatt újra előkerült az, hogy a VAR igazsága nem feltétlen a futball igazsága, valamint beszéltünk arról is, hogy a Kai Havertztől, de a tornán korábban Robert Lewandowskitól is látott, toporzékolás után értékesített büntetők igazságtalanok-e a kapusokkal szemben.