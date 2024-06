Igazságot Lukakunak!

Romelu Lukaku aligha nagy rajongója a VAR-nak, ugyanis a belga csatár harmadik gólját érvénytelenítették már a tornán videobíróval. A belgák ennek ellenére 2-0-ra nyerték a románok elleni meccset, így négy hárompontos csapat száll harcba a továbbjutást érő helyekért az utolsó fordulóban. Az adásban igazságot szolgáltattunk Lukakunak, ugyanis szót ejtettünk arról, hogy a belga csatár a mémesedése ellenére kifejezetten hasznos összjátékban, valamit az eddig látott két meccsük alapján azt is megtárgyaltuk, hogy meddig juthatnak a belgák.

Nem történt csoda, a törökök egy meccs alatt nem tanultak meg védekezni, a portugál támadógépezet pedig továbbra is félelmetes, de ez a csapat hátul is elég masszív. Utóbbi csapatrésszel kapcsolatban a mindkét szurkolótábortól vastapsot kiérdemlő Pepét, előbbivel kapcsolatban pedig Cristiano Ronaldót énekeltük meg, aki általános meglepetést okozó önzetlenségével, mintha azt sugallta volna, hogy elfogadja a megváltozott szerepkörét. Ronaldo egójának menedzselése mellett beszéltünk arról is, hogy milyen hatással lehet a Németországban élő törökök és a németek kapcsolatára az, hogy a török válogatott gyakorlatilag hazai pályán játszhat.

Georgia történelmi pontszerzéséhez kellett az is, hogy a csehek rendkívül sok helyzetet elpuskázzanak. Giorgi Mamardashvili a cseh csapat rémálmaiban lesz visszatérő szereplő, mivel a grúz kapus az xG alapján minimum három góltól mentette meg csapatát. Természetesen nem mentünk el szó nélkül amellett sem, hogy

ez a meccs a magyar válogatott esélyeit illetően a lehető legjobban alakult.

És ha már magyar esélyek: az adást a magyar-skót meccsre való előretekintéssel zártuk. Szoboszlai Dominik szerintünk sem teljesen egészséges, a skótokat pedig nem becsülnénk le. Borbély Imre elővette a kockás füzetét is és megnézte, milyen eredmények segíthetnek rajtunk, akkor ha megverjük a skótokat.

A magyar-skót meccs lefújása után érkezünk a már szokásossá vált élő kibeszélőnkkel, amiben beszélgetőpartnerünk ezúttal Eppel Márton, válogatott labdarúgó lesz.