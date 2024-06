„Deschamps Southgate-nek: fogd meg a söröm, végigmegyek rúgott gól nélkül”

Lengyelország az első kiesője a 2024-es Eb-nek, el is búcsúztattuk őket, miközben felvetődött bennünk a kérdés, hogy hiányozni fognak-e?

A lengyel csapatnak ugyanakkor azt a kérdést kell feltennie, hogy Lewandowski hiányzott-e nekik, mivel a lengyelek játékához hozzá tenni nem tudó csatárnak a beköszönése a tornára nemzetének búcsúja is lett egyben.

Az osztrákok a biztató játékot hozó, de vereséggel végződő franciák elleni meccs után megszerezték az első győzelmüket. Rangnick csapatával kapcsolatban megbeszéltük, hogy miért maradhatott ki Wöber és Danso a védelem közepéből a franciák elleni meccs után, valamint az is előkerült, hogy mi a különbség a PPDA-mutató és megnyert párharcok száma között.

Az ukránok szlovákok elleni győzelmével az E-csoportban három csapatnak is három pontja van jelenleg, a kérdés már csak az, hogy hol állnak majd a belgák a románok elleni meccset követően. Szerhij Rebrov tökös húzásai mellett kapuskérdéseket is feszegettünk, mind lélektani, mind technikai oldalról Holczer Ádámmal, aki a különböző kapusiskolák filozófiájába is beavatott minket.

Ötven meccs után lett újra nulla-nulla a lefújást követően az Eb-n, az elkövetők a holland és a francia csapat. Ez az eredmény azt is jelenti, hogy a francia csapat eddig ezen a tornán még nem lőtt gólt – viccelődtünk is azon, hogy akár rúgott gól nélkül is végig lehet menni a bajnoki címig. Emellett pedig kitárgyaltuk, hogy mit főzött ki erre a meccsre Didier Deschamps, beszéltünk a hollandok összeállításával kapcsolatos vitákról, illetve Xavi Simons meg nem adott góljáról is.