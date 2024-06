A válogatott fociban kirívó, amit a Rangnick-féle RB Ausztria csinál

Még mielőtt belevágtunk volna az Eb negyedik napján játszott mérkőzések kivesézésének, arról beszélgettünk, hogy miért lehet az, hogy

még nem volt olyan meccs a tornán, amin ne esett volna gól az első félidőben.

Bár az osztrák válogatott a Rangnick-iskolához hűen labdaorientált presszinggel és magas intenzitással játszott, de egy öngól miatt ez a nyílt támadófoci sem volt elegendő a franciák elleni pontszerzéshez, akik az angolokhoz hasonló pragmatikus játékkal hozták 1-0-ra az első meccsüket az Eb-n. Lőrincz Ábellal megbeszéltük, hogy milyen taktikájuk volt az osztrákoknak ezen a meccsen, miért nevezhető szerencsésnek Deschamps, és az elmaradhatatlan magyar szálként előkerül Ricardo Moniz zalaegerszegi tanítása is.

A belga válogatott úgy érkezett Németországba, hogy Domenico Tedesco irányításával még nem kapott ki, azonban rögtön az első Eb-meccsén megszakadt ez a 14 meccses veretlenségi sorozat – Szlovákia ellen. Pedig a helyzeteik alapján simán nyerniük kellett volna ezt a meccset a belgáknak, amit az Eb-k történetének egyik legidősebb csapata ellen játszottak. Lukaku több nagy helyzetet is kihagyott, két gólját érvénytelenítették, a másodikkal kapcsolatban arról beszélgettünk, hogy szerintünk jó és igazságos döntés született-e, amikor nem adták meg Openda kezezését követően, felvetődött az is, hogy mi értelme van a labdába ültetett chipnek, és még a kollektív futballemlékezetben ahhoz a bizonyos gólhoz mérten kevésbé élő Maradona-szóló is előkerült.

A románok általános meglepetést okozva lépték le Ukrajnát két távoli bombával és egy közelről bekotort góllal. Románia ezt megelőzően 24 éve nem nyert meccset Eb-n, három góllal pedig még soha nem sikerült nyernie – tette mindezt csupán 29 százalékos labdabirtoklási aránnyal. A meccs kapcsán megbeszéltük, hogy mik ennek a román csapatnak az erényei, kitértünk a ’98-as vb-csapatra hajazó Ratiu frizurájára, és nem írtuk le az ukránokat sem egyelőre.