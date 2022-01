Elég volt csak megemlíteni Djokovic nevét, a közönség máris fújolt

Hősies küzdelemben, kétszettes hátrányból fordítva, meccslabdát is hárítva jutott be az Australian Openen az elődöntőbe Danyiil Medvegyev, aki a kanadai Felix Auger-Aliassimét győzte le szerdán egy sokáig emlékezetes mérkőzésen. A világranglista második orosz a pályán adott interjújában aztán előhozta Novak Djokovicot, amivel megosztotta a közönséget.

Nem játszottam épp a legjobb teniszemet, miközben Felix ellenállhatatlanul játszott és szervált. Mindenben fölém nőtt, hogy őszinte legyek. Nem tudtam mitévő legyek. Lehet, nem mindenki kedveli majd ezt, de feltettem magamnak a kérdést: vajon mit tenne Novak?

– nyilatkozta Medvegyev, amire a többség fújolni kezdett, de voltak, akik tapsoltak. Mindez ugye annak szólt, hogy a korábban több oltásellenes megnyilvánulást tett szerb világelső eredetileg különengedélyt kapott a tornán való induláshoz, de aztán megvonták tőle a vízumát és kiutasították az országból, az AusOpen előtti hetek pedig gyakorlatilag csak erről szóltak.

Az orosz aztán kifejtette, mire is gondolt pontosan. Mint mondta, Djokovic mellett Rafael Nadal és Roger Federer is eszébe jutott. Hogy milyen sok mérkőzést nyertek, és ahhoz, hogy itt most sikert érjen el, bizony az utolsó labdamenetig meg kell dolgoztatnia kanadai ellenfelét, hogy ha ő maga nem is jut tovább, Auger-Aliassime fáradt legyen az elődöntőre. Ez a hozzáállás végül annyira bejött, hogy Medvegyev lépett tovább és találkozik Sztefanosz Cicipasszal pénteken.

A másik ágon 21. Grand Slam-elsőségére hajtó Rafael Nadal ellenfele Matteo Berrettini lesz.