Mégsem tilos az eltűnt világelsővel kapcsolatos pólóban teniszmeccsre menni

Visszavonták a korábbi világranglista-vezető Peng Suajjal kapcsolatos pólók tiltását az Australian Open szervezői.

A 35 éves játékos a közösségi oldalán november 2-án egy bejegyzést tett közzé, amelyben szexuális zaklatással vádolta meg Csang Kao-li korábbi kínai miniszterelnök-helyettest. A posztot fél órával megjelenése után eltávolították, Peng pedig nem adott életjelet magáról. A női tenisztornákat szervező WTA kész volt minden versenyét elhozni Kínából, ám ekkor a teniszező e-mailben üzent, hogy nincs semmi baja. Azóta viszont nincs fejlemény az ügyében.

A szurkolók viszont nem hagyták annyiban a dolgot és az Australian Openen többen is „Hol van Peng Suaj?” feliratú pólókban ültek ki a lelátóra. A szervezők attól tartva, hogy balhé lesz az esetből, betiltották a trikót a rendezvényről, de ettől csak még nagyobb lett a felháborodás, így kedd délután Craig Tiley, az ausztrál teniszszövetség vezetője bejelentette, hogy feloldották a tiltást.

#BREAKING @AFP (Melbourne) The Australian Open is reversing its ban on 'Where is Peng Shuai' tee shirts, tournament chief Craig Tiley tells @AFP

— Andrew Beatty (@AndrewBeatty) January 25, 2022