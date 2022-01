Medvegyev 0-2-ről, meccslabdáról fordítva elődöntős az AusOpenen

A US Open-címvédő Danyiil Medvegyev kétszettes hátrányból fordítva bejutott az elődöntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében.

A favoritnak tartott orosz játékos szerdán heroikus küzdelemben, 4 óra 42 perc alatt verte meg a kanadai Felix Auger-Aliassime-ot, akinek a negyedik szettben fogadóként mérkőzéslabdája volt.

